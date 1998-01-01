جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

وفاة المذيعة المغربية هاجر العدلوني العلمي بعد يومين من زواجها

الخميس 25 يناير 2018 10:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة المذيعة المغربية هاجر العدلوني العلمي بعد يومين من زواجها



الرباط/وكالات/

أكدت مواقع مغربية وفاة المذيعة الشابة هاجر العدلوني العلمي بعد حفل زفافها بيومين، فيما يرقد زوجها في العناية المركزة.

وحسم المركز الوطني للطب الشرعي بمدينة الرحمة، بالدار البيضاء، سبب وفاة العدلوني، زوجة زميلها عثمان تودة المصور والمخرج السابق بموقع “اليوم24”.

وأفاد مصدر من عائلة الفقيدة أن نتائج التشريح الطبي، أكدت أن التسمم بغاز البوتان “CO”، كان السبب في وفاة الشابة البالغة من العمر 22 سنة داخل بيت زوجها، بعد يومين فقط من عقد قرانهما.

وتسلمت عائلة هاجر العدلوني يوم أمس الأربعاء جثة ابنتها، وتوجهت إلى فاس، مسقط رأسها، لدفنها، بحضور المقربين الذين لا يزالون تحت هول الصدمة.

وخلق خبر وفاة هاجر صدمة وسط المشهد الإعلامي، وتم تداول الخبر المحزن بشكل كبير جدا على مواقع التواصل الاجتماعي، والصفحات التي كانت هاجر نشيطة بها، وكثرت الإشاعات عن أسباب وفاة الشابة حديثة الزواج، قبل أن يحسم الطب الشرعي الجدل.

#هاجر العدلوني العلمي #المغرب #زواج

أخبار ذات صلة

طليقة عمرو دياب تحكي قصة زواجها منه

“بالفيديو”: “انتصار” تكشف سبب عدم زواجها حتى الآن

214397-jpg-13090928104116360

آمال ماهر تنفي زواجها من ثري عربي

مي عز الدين

فيديو.. رد مفاجئ من مي عز الدين لشاب طلب زواجها

ميريام فارس تفاجئ جمهورها وتعلن نبأ زواجها

أنغام تخرج عن صمتها وتؤكد زواجها من أحمد عز

الأكثر قراءة اليوم

حسين الشيخ : اعضاء مركزية فتح يتوجهون الى قطاع غزة

السجن 14عاماً على قاصر اغتصب ابنة أخته في غزة

كشف تفاصيل جديدة.. الوليد بن طلال يصفع ضابط مخابرات سعودياً خلال التحقيق معه

تفاصيل جديدة محاولات اغتيال عرفات: من تفخيخ ملعب بيروت حتى الوحدات الخاصة

مسؤول فلسطيني: أوروبا ابلغت "عباس" بانها لن نكون "بديلا عن امريكا في رعاية عملية السلام

ترامب يحذر اردوغان: تجنب المواجهة مع جيشنا في سوريا

قيادي ألماني بحزب البديل الذي يدعو لـ "حظر المآذن والنقاب".. يعتنق الإسلام

الأخبار الرئيسية

داعش -ارشيفية

بالفيديو: الأمن الداخلي بغزة يكشف المهمة الجديدة لداعش في سيناء.. ما هي ؟

الجبوري- ارشيف

موقع عبري يكشف عن دور "الموساد" في اعتقال عالم "عراقي" ساعد حماس بتصنيع الصواريخ

القدس

الرئاسة ترد على ترامب: اذا بقيت قضية القدس خارج الطاولة فستبقى أميركا خارج الطاولة أيضا

ترامب نتنياهو عباس

ترامب يؤكد لنتنياهو: واشنطن ملتزمة بنقل السفارة الأميركية إلى القدس العام القادم ومنصور يرد

ترمب والرئيس عباس

بعد انتقادات الرئيس له.. ترمب يدرس وقف كامل المساعدات للفلسطينيين وليس فقط "الاونروا "

الاتصالات الفلسطينية