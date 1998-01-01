وفاة المذيعة المغربية هاجر العدلوني العلمي بعد يومين من زواجها

الرباط/وكالات/

أكدت مواقع مغربية وفاة المذيعة الشابة هاجر العدلوني العلمي بعد حفل زفافها بيومين، فيما يرقد زوجها في العناية المركزة.

وحسم المركز الوطني للطب الشرعي بمدينة الرحمة، بالدار البيضاء، سبب وفاة العدلوني، زوجة زميلها عثمان تودة المصور والمخرج السابق بموقع “اليوم24”.

وأفاد مصدر من عائلة الفقيدة أن نتائج التشريح الطبي، أكدت أن التسمم بغاز البوتان “CO”، كان السبب في وفاة الشابة البالغة من العمر 22 سنة داخل بيت زوجها، بعد يومين فقط من عقد قرانهما.

وتسلمت عائلة هاجر العدلوني يوم أمس الأربعاء جثة ابنتها، وتوجهت إلى فاس، مسقط رأسها، لدفنها، بحضور المقربين الذين لا يزالون تحت هول الصدمة.

وخلق خبر وفاة هاجر صدمة وسط المشهد الإعلامي، وتم تداول الخبر المحزن بشكل كبير جدا على مواقع التواصل الاجتماعي، والصفحات التي كانت هاجر نشيطة بها، وكثرت الإشاعات عن أسباب وفاة الشابة حديثة الزواج، قبل أن يحسم الطب الشرعي الجدل.