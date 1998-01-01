بالفيديو: الأمن الداخلي بغزة يكشف المهمة الجديدة لداعش في سيناء.. ما هي ؟

غزة / سما /

بث جهاز الامن الداخلي مساء اليوم الخميس تسجيل فيديو يتضمن إفادات لاثنين من العائدين من تنظيم داعش الإرهابي في سيناء بمصر.

ويظهر من تسجيلات الهاربين من داعش أن التنظيم يعمل على إكمال طوق الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة.

ونشر الأمن الداخلي في نهاية الفيديو، تسجيلاً سابقاً للمدعو حمزة الزاملي وهو يعترف بأنه قام بسرقة عتاد للمجاهدين قبل هروبه من قطاع غزة إلى سيناء.

وكان الزاملي قد ظهر في الإصدار الذي بثه تنظيم داعش من ولاية سيناء في الرابع من يناير الجاري، وقام بتكفير كتائب القسام، ونطق حكم الإعدام على الشهيد موسى أبو زماط بتهمة تهريب السلاح للمقاومة الفلسطينية وللكتائب.

وكان الاحتلال الإسرائيلي أعلن قبل أسبوعين قصفه نفقا يتبع للمقاومة الفلسطينية بين قطاع غزة ومصر بزعم أنه يستخدم في تهريب الوسائل القتالية.

وجاء القصف الإسرائيلي بعد نحو أٍسبوعين على إعلان تنظيم داعش الإرهابي في سيناء إعدام أحد عناصره المصريين بعد كشفه بتعامله على إمداد كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس بالسلاح والوسائل القتالية.

وشن التنظيم في تسجيل فيديو بثه هجوما قويا على حركة حماس وجناحها العسكري كتائب القسام وأفتى بـ"كفرها وردتها" ودعا إلى تنفيذ هجمات مسلحة ضدها في قطاع غزة.





