جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بالفيديو: الأمن الداخلي بغزة يكشف المهمة الجديدة لداعش في سيناء.. ما هي ؟

الخميس 25 يناير 2018 09:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالفيديو: الأمن الداخلي بغزة يكشف المهمة الجديدة لداعش في سيناء.. ما هي ؟



غزة / سما /

بث جهاز الامن الداخلي مساء اليوم الخميس تسجيل فيديو يتضمن إفادات لاثنين من العائدين من تنظيم داعش الإرهابي في سيناء بمصر.

ويظهر من تسجيلات الهاربين من داعش أن التنظيم يعمل على إكمال طوق الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة.

ونشر الأمن الداخلي في نهاية الفيديو، تسجيلاً سابقاً للمدعو حمزة الزاملي وهو يعترف بأنه قام بسرقة عتاد للمجاهدين قبل هروبه من قطاع غزة إلى سيناء.

وكان الزاملي قد ظهر في الإصدار الذي بثه تنظيم داعش من ولاية سيناء في الرابع من يناير الجاري، وقام بتكفير كتائب القسام، ونطق حكم الإعدام على الشهيد موسى أبو زماط بتهمة تهريب السلاح للمقاومة الفلسطينية وللكتائب.

وكان الاحتلال الإسرائيلي أعلن قبل أسبوعين قصفه نفقا يتبع للمقاومة الفلسطينية بين قطاع غزة ومصر بزعم أنه يستخدم في تهريب الوسائل القتالية.

وجاء القصف الإسرائيلي بعد نحو أٍسبوعين على إعلان تنظيم داعش الإرهابي في سيناء إعدام أحد عناصره المصريين بعد كشفه بتعامله على إمداد كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس بالسلاح والوسائل القتالية.

وشن التنظيم في تسجيل فيديو بثه هجوما قويا على حركة حماس وجناحها العسكري كتائب القسام وأفتى بـ"كفرها وردتها" ودعا إلى تنفيذ هجمات مسلحة ضدها في قطاع غزة.



 

#الأمن الداخلي #غزة #داعش

أخبار ذات صلة

اتصالات مجهولة- ارشيف

جهاز الأمن الداخلي بغزة يحذر المواطنين التعامل مع أرقام وهمية

محمد الحوارني - ارشيف

الحوارني يكشف عن التعديلات على نظام فتح الداخلي في المؤتمر السابع وسياسة قطع الرواتب

قيادات الفكر المنحرف

الأمن الداخلي: اعتقال أحد قيادات الفكر المنحرف واخرين في قطاع غزة

الامن الداخلي- ارشيف

غزة: الأمن الداخلي يحذر من انتحال اسم صفحته على "فيسبوك"

صفحة الأمن الداخلي

غزة : اعتقال عميل مع الاحتلال من خلال رسالة عبر صفحة " الأمن الداخلي "

اللواء توفيق ابو نعيم

صور.. محاولة اغتيال فاشلة لمدير قوى الامن الداخلي بغزة اللواء توفيق ابو نعيم

الأكثر قراءة اليوم

حسين الشيخ : اعضاء مركزية فتح يتوجهون الى قطاع غزة

السجن 14عاماً على قاصر اغتصب ابنة أخته في غزة

تفاصيل جديدة محاولات اغتيال عرفات: من تفخيخ ملعب بيروت حتى الوحدات الخاصة

كشف تفاصيل جديدة.. الوليد بن طلال يصفع ضابط مخابرات سعودياً خلال التحقيق معه

مسؤول فلسطيني: أوروبا ابلغت "عباس" بانها لن نكون "بديلا عن امريكا في رعاية عملية السلام

ترامب يحذر اردوغان: تجنب المواجهة مع جيشنا في سوريا

قيادي ألماني بحزب البديل الذي يدعو لـ "حظر المآذن والنقاب".. يعتنق الإسلام

الأخبار الرئيسية

الجبوري- ارشيف

موقع عبري يكشف عن دور "الموساد" في اعتقال عالم "عراقي" ساعد حماس بتصنيع الصواريخ

القدس

الرئاسة ترد على ترامب: اذا بقيت قضية القدس خارج الطاولة فستبقى أميركا خارج الطاولة أيضا

ترامب نتنياهو عباس

ترامب يؤكد لنتنياهو: واشنطن ملتزمة بنقل السفارة الأميركية إلى القدس العام القادم ومنصور يرد

ترمب والرئيس عباس

بعد انتقادات الرئيس له.. ترمب يدرس وقف كامل المساعدات للفلسطينيين وليس فقط "الاونروا "

غزة - ارشيف

تجمع المؤسسات الخيرية يعلن قطاع غزة منطقة "منكوبة" ويدعو الاونروا للاستمرار في تقديم خدماتها

الاتصالات الفلسطينية