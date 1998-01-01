جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

كشف تفاصيل جديدة.. الوليد بن طلال يصفع ضابط مخابرات سعودياً خلال التحقيق معه

الخميس 25 يناير 2018 08:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
كشف تفاصيل جديدة.. الوليد بن طلال يصفع ضابط مخابرات سعودياً خلال التحقيق معه



الرياض / وكالات /

كان الأمر الملكي واضحاً بالنسبة لـ90 معتقلاً من أمراء ومسؤولين سعوديين، فوافقوا على التعبير عن ندمهم وتنازلوا عن ملايين من ثرواتهم من أجل الإفراج عنهم. ولكن ذلك يبدو أنه لم يكن مناسباً على للإطلاق للأمير السعودي الوليد بن طلال.

فما يزال مصير هذا الأمير، (62 عاماً)، واحداً من أكبر الأسرار في السعودية. ورغم أن السعوديين لا يفضلون الحديث عنه علناً، فإن أخبار متفرقة تشير إلى أنه لم يمضِ سوى يوم واحد في سجن الحائر، وتحديداً في يوم 13 يناير/كانون الثاني 2018. وتم نقله إلى مكان آخر؛ للتفاوض معه بشأن اتفاق يُجبره على التخلي عن شركته (المملكة القابضة)، البالغة قيمتها 9 مليارات دولار.

ولكن "بلومبيرغ" ذهبت إلى أبعد من ذلك، فبحسب مصادر خاصة لها، أشارت إلى أن الأمير لا يزال في فندق الريتز-كارلتون ذي الـ5 نجوم -الذي صُنف بأفخم سجن في التاريخ- وأنه لم يغادره منذ تاريخ احتجازه فيه؛ أي منذ 81 يوماً.

لكن القضية الآن ليست في مكان احتجاز الأمير؛ بل في تسريبات عما يحصل معه، نشرتها صحيفة "الديار" اللبنانية التي يملكها اللبناني شارل أيوب، والتي بحسب ما علمه "هاف بوست عربي" فإن أيوب مقرب من الوزيرة السابقة ليلى الصلح خالة الوليد بن طلال، الذي كان يملك هو الآخر أسهماً في هذه الجريدة.

أنا الوليد بن طلال!

وبحسب ما نشرته "الديار"، فإن الأمير السعودي صفع ضابط مخابرات سعودياً برتبة عقيد على وجهه في أثناء التحقيق معه، بعدما استفزه الأخير بقوله: "سنجبرك على دفع 17 مليار دولار، وذلك بأمر من مولاي ولي العهد السعودي".

بدا الوليد بن طلال واضحاً منذ اللحظة الأول لاعتقاله، حيث رفض رفضاً قاطعاً تقديم أي تنازل؛ ولذلك سيتوجه إلى المحاكمة، فهو لم يبدِ أي ندم كما طلب منه، ولم يساوم على المليارات التي يملكها.

بل العكس، فهو يرفض حتى التحقيق معه، فقد قال لرجل المخابرات الذي ضربه: "أنا الأمير الوليد ابن الأمير طلال بن عبد العزيز، ولا يحق لكم -باسم الشريعة الإسلامية ولا هيئة البيعة ولا مجلس الشوري السعودي- توقيفي والتحقيق معي وإجباري التنازل عن ثروتي".

وبحسب الصحيفة، فإن الضابط خاف ولم يتجرَّأ على رد الكف إلى الوليد، الذي تم نقله إلى زنزانة منفردة ومُنعت الزيارة عنه، وتم التوجيه بعدم الرد على طلباته باستثناء تقديم الطعام والمياه فقط.

وكل ذلك في الوقت الذي يصر فيه الجانب الرسمي السعودي على أن المفاوضات لا تزال جارية مع الأمير السعودي للوصول إلى تسوية مالية، ذكر تفاصيلها الخبيرُ الاستراتيجي أنور العشقي المقرب من السلطات السعودية، لوسائل الإعلام.

يقول العشقي إن "الأمير الوليد بن طلال قدم عرضاً للحكومة حول (اتفاق شراكة) بالأسهم التي يمتلكها في مجموعة المملكة القابضة، التي يرأس مجلس إداراتها، قائلاً: "ما تسرَّب يفيد بأن الوليد عرض على الحكومة شراكة في الأسهم، وما تزال عملية التفاوض جارية معه ومع غيره من المحتجزين".

وكشفت صحيفة "الديلي ميل"، في وقت سابق، أن عمليات الاعتقال قد أعقبها "استجواب" قام به "مرتزقة أميركيون"، جُلِبوا للعمل لصالح ولي العهد ذي الـ32 عاماً، مشيرة إلى أن هؤلاء المحتجزين هم أقوى الشخصيات في البلاد، وتم اعتقالهم بناء على أوامر بن سلمان، في إطار حملة ضد فساد مزعوم، طالت 11 أميراً على الأقل، ومئات من رجال الأعمال والمسؤولين السعوديين.

هذه المعلومات التي أوردتها "الديلي ميل"، تتطابق مع ما كشفه تقرير للصحفي البريطاني ديفيد هيرست، عن تعرض بعض الشخصيات الكبيرة التي طالتها حملة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، لمعاملة وحشية، جراء عمليات تعذيب تعرضوا لها، وسببت لهم جروحاً أصابت أجسامهم.

أخبار ذات صلة

الوليد بن طلال

“العشاء الأخير” مع الوليد بن طلال..صحافي أمريكي يكشف تفاصيل مثيرة

جمال خاشقجي - ارشيف

فيديو ..خاشقجي: هذا ما قاله لي الوليد بن طلال قبل اعتقاله

إبنة الوليد بن طلال

أنباء عن توقيف السلطات السعودية لإبنة الوليد بن طلال

الوليد بن طلال - ارشيف

احتجاز الوليد بن طلال يعطل تمويل استثمارات في السعودية

الوليد بن طلال - ارشيف

مسؤول سعودي : لهذه الاسباب تم اعتقال الوليد بن طلال !!

الوليد بن طلال - ارشيف

Financial Times: الوليد بن طلال يرفض التسوية مع بن سلمان

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل جديدة محاولات اغتيال عرفات: من تفخيخ ملعب بيروت حتى الوحدات الخاصة

مسؤول فلسطيني: أوروبا ابلغت "عباس" بانها لن نكون "بديلا عن امريكا في رعاية عملية السلام

ترامب يحذر اردوغان: تجنب المواجهة مع جيشنا في سوريا

قيادي ألماني بحزب البديل الذي يدعو لـ "حظر المآذن والنقاب".. يعتنق الإسلام

استطلاع : انقسام أمريكي حول دعم نتنياهو

أسعار صرف العملات

خالد علي ينسحب من سباق الانتخابات الرئاسية في مصر

الأخبار الرئيسية

القدس

الرئاسة ترد على ترامب: اذا بقيت قضية القدس خارج الطاولة فستبقى أميركا خارج الطاولة أيضا

ترامب نتنياهو عباس

ترامب يؤكد لنتنياهو: واشنطن ملتزمة بنقل السفارة الأميركية إلى القدس العام القادم ومنصور يرد

ترمب والرئيس عباس

بعد انتقادات الرئيس له.. ترمب يدرس وقف كامل المساعدات للفلسطينيين وليس فقط "الاونروا "

حسين الشيخ

حسين الشيخ : اعضاء مركزية فتح يتوجهون الى قطاع غزة

غزة - ارشيف

تجمع المؤسسات الخيرية يعلن قطاع غزة منطقة "منكوبة" ويدعو الاونروا للاستمرار في تقديم خدماتها

الاتصالات الفلسطينية