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نكي هيلي: الرئيس محمود عباس أهان الرئيس الأميركي ورفض دور واشنطن

الخميس 25 يناير 2018 07:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
نكي هيلي: الرئيس محمود عباس أهان الرئيس الأميركي ورفض دور واشنطن



وكالات

قالت مندوبة الولايات المتحدة في مجلس الأمن نيكي هايلي، اليوم الخميس، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أهان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لافتة إلى أن  الرئيس عباس رفض دور واشنطن في عملية السلام.

وذكرت هايلي في كلمة لها بمجلس الأمن أن الرئيس عباس أعلن في كلمته خلال اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني عن وفاة اتفاقية أوسلو وأهان الرئيس الأمريكي ودعا إلى تعليق الاعتراف بإسرائيل.

وأضافت أن السلام الحقيقي يتطلب قادة لديهم الإرادة والمرونة بأن يمضوا قدما في عملية السلام ويعترفوا بالحقائق الصعبة.

وشددت على أن الولايات المتحدة ستبقى متحمسة لعملية التسوية، مشيرة إلى أن السلام يحتاج إلى مرونة

#عباس #هيلي #اهانة

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