الاتحاد الافريقي: القرار الأمريكي حول القدس تحدي للدبلوماسية التعددية

رام الله/سما/

صرح رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي موسى فكي محمد اليوم الخميس بأن تحركات الولايات المتحدة للاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وتخفيض المساهمة المالية الأمريكية فى عمليات حفظ السلام الأممية يمثل تحديا خطيرا للدبلوماسية التعددية.

كان محمد يتحدث خلال الجلسة الافتتاحية للدورة العادية الثانية والثلاثين للمجلس التنفيذى للاتحاد الافريقي فى العاصمة الاثيوبية أديس أبابا.

وقال "ان بيانات مثل تلك المتعلقة بالقدس وتخفيض المساهمات فى ميزانية عمليات حفظ السلام فى العالم سوف يؤدي بنا إلى الاعتقاد بأن التعددية تواجه أزمة وأن القارة لا يمكن أن تبقى صامتة بشأن ذلك".

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلنت فى ديسمبر أنها تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل وستنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.

ولقى الإعلان بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل إدانة واسعة فى العالم بالرغم من إشادة اسرائيل بالتحرك بأنه "قرار شجاع وعادل".

كما أشارت إدارة ترامب على أنها تعتزم إجراء خفض كبير فى دعمها المالي لعمليات حفظ السلام الأممية فى أرجاء العالم بنحو مليار دولار أمريكي.