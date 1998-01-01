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أبو ردينة: سياسة التهديد والتجويع والتركيع لن تجدي مع الشعب الفلسطيني

الخميس 25 يناير 2018 06:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو ردينة: سياسة التهديد والتجويع والتركيع لن تجدي مع الشعب الفلسطيني



رام الله/سما/

 اكد  الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، أن سياسة التهديد والتجويع والتركيع لن تجدي مع الشعب الفلسطيني.

وأضاف في تصريح للصحفيين، إن قضية القدس هي قضية مقدسة، وهي مفتاح الحرب والسلام في المنطقة، وهي لاتباع ولا تشترى بكل أموال الدنيا، والتهديد بقطع أموال الاونروا هي سياسة مرفوضة ولن نقبل بها بالمطلق.

 وقال ابو ردينه، ما لم تتراجع الادارة الأميركية عن قرارها بخصوص مدينة القدس المحتلة فلن يكون لها اَي دور في عملية السلام، فاذا بقيت قصية القدس خارج الطاولة، فأميركا خارج الطاولة أيضا.

وجدد ابو ردينه التأكيد بالتزام الجانب الفلسطيني بالسلام القائم على قرارات الشرعية الدولية الممثلة بقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وقرارات القمم العربية ومبادرة السلام العربية، وفق حل الدولتين لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

#ابو ردنة #القدس #ترامب

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