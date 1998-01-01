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وفاة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير غسان الشكعة

الخميس 25 يناير 2018 06:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير غسان الشكعة



نابلس/سما/

توفي  مساء اليوم الخميس وفاة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير غسان الشكعة "ابو الوليد"، بعد مرض عضال لفترة طويلة..

ولد غسان وليد الشكعة في نابلس عام 1943 ودرس في مدارس النجاح والخالدية وعادل زعيتر والجاحظ والصلاحية.

نال درجة الليسانس في الحقوق من جامعة بيروت العربية عام 1971. عمل موظفاً في البنك العربي، فرع (راس بيروت) من 1969-1972.

عضو اللجنة الفرعية لنقابة المحامين في نابلس. اعتقلته القوات الإسرائيلية في العام 1981 ضمن شبكة لحركة فتح وحكمته محكمة عسكرية إسرائيلية بالسجن الفعلي لمدة ستة شهور.

 رئيس هيئة مكتب المحامين في القدس (نقيب المحامين في الضفة الغربية) عضو المجلس التشريعي الفلسطيني. عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية منذ عام 1997.

 رئيس بلدية نابلس 1994 - 2004 وأكتوبر 2012 - حتى آب 2015.

 

#الشكعة #نابلس #غشان الشكعة

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