ترامب يؤكد لنتنياهو: واشنطن ملتزمة بنقل السفارة الأميركية إلى القدس العام القادم ومنصور يرد

القدس/سما/

أكد الرئيس الاميركي دونالد ترامب لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو على هامش مؤتمر دافوس، التزام واشنطن بنقل السفارة الأميركية إلى القدس في وقت ما خلال العام المقبل، مشيراً إلى "اننا منحنا الفلسطينيين مئات الملايين من الدولارات وقوبلنا بعدم الاحترام".

وأكد إستمرار تجميد المساعدات المقدمة للسلطة الفلسطينية، ما لم يقبل الجانب الفلسطيني العودة للمفاوضات دون شروط مسبقة وبرعاية الولايات المتحدة.

وكان ترامب قد أعلن في 6 كانون الثاني من العام الماضي عن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وأكد أنه أمر ببدء التحضيرات لنقل سفارة الولايات المتحدة في إسرائيل من تل أبيب إليها.

في سياق متصل: رد مندوب فلسطين في الأمم المتحدة، رياض منصور على الرئيس الأميركي دونالد ترامب قائلا، "لا يجب النظر إلى موقفنا على أنه عدم احترام بل هو احترام لكرامتنا وحقوقنا"، مشيراً إلى أن "العالم يشهد بتفاصيل صادمة لعملية إهانة الشعب الفلسطيني وطمس هويته".

واعتبر أن "قرار خفض المساعدات لوكالة "الأونروا" يدفعنا للتساؤل عن هدف القرار"، مؤكداً "أننا سنبقى متمسكين بتطبيق القانون الدولي بحذافيره حيال القدس"، مشيراً إلى أن "الشعب الفلسطيني يواجه أزمة وجود والحرمان من حق تقرير المصير والبقاء في وطنه".

كما دعا منصور كل الدول إلى "لاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية".

وكان الرئيس الاميركي دونالد ترامب قد أكد لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو على هامش مؤتمر دافوس التزام واشنطن بنقل السفارة الأميركية إلى القدس في وقت ما خلال العام المقبل، مشيراً إلى "اننا منحنا الفلسطينيين مئات الملايين من الدولارات وقوبلنا بعدم الاحترام".

كما شدد على ان "مسألة القدس ليست مطروحة في أي مفاوضات مستقبلية بين الفلسطينيين والإسرائيليين".