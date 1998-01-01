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بعد انتقادات الرئيس له.. ترمب يدرس وقف كامل المساعدات للفلسطينيين وليس فقط "الاونروا "

الخميس 25 يناير 2018 02:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد انتقادات الرئيس له.. ترمب يدرس وقف كامل المساعدات للفلسطينيين وليس فقط "الاونروا "



القدس المحتلة / سما /

ذكرت صحيفة معاريف العبرية ان الولايات المتحدة  لن تتوقف عند تقليص مساهمتها في موازنة وكالة الغوث الدولية، بل انها تدرس وقف كامل المساعدات للسلطة الفلسطينية في أعقاب الهجوم المباشر من الرئيس أبو مازن على الرئيس الأمريكي ترمب.

وتابعت معاريف العبرية، ان نيكي هلي سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في الأمم المتحدة أكثر من يدفعون باتجاه وقف المساعدات للفلسطينيين لرغبة لديها بجعل الرئيس أبو مازن  يدفع ثمن هجومه الشخصي على الرئيس الأمريكي.

وزارة الخارجية الأمريكية قالت أن الحديث لا يدور عن عقوبات، وفي حال عاد الفلسطينيون للمفاوضات فإن القرار سيتغير.

وكان الرئيس أبو مازن قد هاجم الرئيس الأمريكي على قراره حول القدس، وقال أن الرئيس الأمريكي اختار مخالفة القانون الدولي، والوقوف ضد إرادة الشعوب العربية والإسلامية عندما اعترف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي.

#ترمب #الرئيس #عقوبات #مساعدات #عباس

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