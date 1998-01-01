القضية الفلسطينية حاضرة على جدول أعمال القمة الإفريقية الـ30

القدس المحتلة / سما /

أقرت الدورة العادية الـ35 للجنة الممثلين الدائمين للاتحاد الإفريقي مشروع قرار قدمته سفارة فلسطين لدى إثيوبيا، بشأن رفض اعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن القدس، والـتأكيد على أنها عاصمة دولة فلسطين.

جاء ذلك في إطار التحضيرات للقمة الـ30 لدول الاتحاد الإفريقي.

ويتضمن مشروع القرار الذي أقرته الدورة العادية التأكيد على دعم كفاح الشعب الفلسطيني بقيادة الرئيس محمود عباس، من أجل قيام الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، والقدس الشرقية عاصمة لهذه الدولة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وشجب وإدانة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، على اعتبار انه غير شرعي، ويخالف القرارات الدولية بالخصوص.

كما ينص مشروع القرار أيضا على دعوة الدول الأعضاء إلى مساندة دولة فلسطين في حقها بالحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة ، إضافة إلى شجب وإدانة السياسية الإسرائيلية الهادفة إلى تهويد مدينة القدس، والمساس بطابعها التاريخي، والقانوني، والديمغرافي، والاعتداءات المتواصلة على المقدسات الإسلامية، والمسيحية.

أما التقرير الخاص بفلسطين، فيتضمن شرحا مستفيضا للأوضاع المأساوية التي يعيشها شعبنا الفلسطيني، جراء ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، وقطعان المستوطنين، إضافة إلى معاناة الأسرى الفلسطينيين، والحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة.

وفي السياق، أكد سفير دولة فلسطين لدى إثيوبيا والمندوب الدائم لمنظمة التحرير في الاتحاد الإفريقي نصري أبو جيش أن السفارة أتمت استعداداتها وقامت بجميع الاجراءات اللوجستية لاستقبال الرئيس محمود عباس، حيث من المقرر أن يلقي سيادته كلمة هامة في الجلسة الافتتاحية لقمة رؤساء الدول الإفريقية، وأن يلتقي عددا من زعماء القارة الإفريقية.