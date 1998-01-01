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خلاف جديد بين كونتي وإدارة البلوز بسبب سياسة الانتقالات

الخميس 25 يناير 2018 01:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
خلاف جديد بين كونتي وإدارة البلوز بسبب سياسة الانتقالات



وكالات / سما /

يقترب الميركاتو الشتوي من الانتهاء ولم يتعاقد تشيلسي مع أيٍ من اللاعبين المطلوبين من طرف المدرب الإيطالي أنتونيو كونتي، الذي يستعد للدخول في صدام آخر مع الإدارة قد يتسبب في إقالته مع نهاية الموسم.

وحسب صحيفة “تيليجراف” فإن أنتونيو كونتي غاضب من إدارة تشيلسي بعد عدم تلبية مطالبه للميركاتو الثاني على التوالي، هو الذي يطالب بالتعاقد مع ظهير أيسر جديد إضافة إلى مهاجم منذ الصيف الماضي.

ونقلاً عن نفس المصدر فإن جميع تحركات تشيلسي في سوق الانتقالات منذ الصيف الماضي كانت بقرار مباشر من إدارة النادي بدون العودة إلى المدرب أنطونيو كونتي، بما في ذلك التعاقد مع موراتا، روديجر وروس باركلي.

ويحتل تشيلسي المركز الثالث على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 50 نقطة وبفارق 15 نقطة كاملة عن المتصدر مانشستر سيتي، في حين أن الفريق خرج من نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية أمام آرسنال.

#كونتي #تشيلسي

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