زيدان يعترف بأن منصبه على المحك بعد الخروج المذل من كأس الملك

وكالات / سما /

اعترف زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد أن منصبه صار على المحك عقب توديع كأس ملك إسبانيا من الدور ربع النهائي إثر الخسارة بهدف مقابل إثنين على ملعب سانتياجو بيرنابيو على يد ليجانيس.

المدرب الفرنسي سُئل بعد انتهاء المباراة ما إذا كان منصبه على المحك في مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي في دوري أبطال أوروبا، فأجاب “بالتأكيد. هذا واضح حقاً. أنا المسؤول عن ذلك. أنا المدرب، لذا فيجب أن أبحث عن حلول”.

وأضاف “سوف أستمر في القتال دائماً مع مواصلة العمل ومحاولة النظر إلى الأشياء التي يمكن أن تعمل على جعل الفريق أفضل”.

أما عن خياراته باستبعاد بعض العناصر الأساسية من مباراة الليلة، فقال “لستُ نادماً على استبعاد اللاعبين. بعض اللاعبين احتاجوا إلى الراحة. على الورق، هذا كان فريقاً تنافسياً، ولكن في الشوط الأول لم نتنافس !”.