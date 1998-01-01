جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

هيئة العمل التعاوني ومنظمة "الفاو" تبحثان سبل التعاون لدعم الجمعيات التعاونية الزراعية

الخميس 25 يناير 2018 01:10 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

بحث رئيس هيئة العمل التعاوني يوسف الترك، اليوم، مع د. عزام عيسه مدير البرامج في منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" والوفد المرافق له سبل التعاون والتنسيق لدعم الجمعيات التعاونية الزراعية العاملة في فلسطين، وضبط التمويل القادم إليها من أجل النهوض بواقع هذه الجمعيات لتحقيق التنمية في القطاع الزراعي.

 

جاء ذلك بحضور نزيه عرمان القائم بأعمال مدير الإدارة العامة للتعاون، و م. بشار صوافطة قائم بأعمال دائرة الإرشاد وتنظيم العمل التعاوني، في مقر الوزارة.

وقال الترك أن تأسيس الهيئة يشكل انطلاقة جديدة لتطوير العمل في القطاع التعاوني، سيما أنه لا يزال "هشا"، مؤكدا على ضرورة تغيير ثقافة العمل التعاوني لدى المجتمع الفلسطيني بالإضافة إلى التركيز على إنشاء جمعيات تعاونية إنتاجية تخدم شريحة كبيرة من المواطنين وتسهم في الحدّ من معدلات البطالة المرتفعة.

 

وشكر الترك منظمة "الفاو" على تفهمها لواقع القطاع التعاوني الزراعي الفلسطيني ومساندتها له للقيام بمسؤولياته والنهوض بدوره في عملية التنمية.  

من جهته، قال عيسه إن المنظمة تعمل على دعم اتحاد الجمعيات التعاونية الزراعية الفلسطينية من خلال مشروعين، هما المشروع الكندي، والمشروع متعدد المانحين، مشيرا إلى أنه سيتم اختيار 40 جمعية وفق معايير معينة من حيث عدد الأعضاء ونوع العمل الزراعي المنتج، ومدى مراعاة هذه الجمعيات لأوضاعها القانونية.

 وأشار عيسه إلى أن طبيعة الدعم لهذه الجمعيات يكمن في تحسين وتطوير الثقافة التعاونية، ودعم بناء القدرات الفردية والإنتاجية لصغار المزارعين وفق أطر مهنية لتحقيق الربح المادي وليس الاعتماد فقط على المساعدات، بهدف تشغيل أكبر عدد ممكن من العاطلين عن العمل سيما لدى شرائح الشباب والنساء في الأغوار والمناطق المهمشة. 

 

أخبار ذات صلة

مصالحة -ارشيفية

صحيفة: الرئيس عباس يبحث عن "مصالحة متدرجة"و مصر وحماس تبحثان "صفقة شاملة"

الدكتور رمزي عابد

اعتقال اكاديمي عبر " ايرز" بتهمة العمل بوحدة " الهاكر" التابعة لحماس وعائلته تنفي الاتهامات

رواتب - ارشيف

ابو جراد لـ"سما" : احالة عدد كبير من موظفي غزة للتقاعد وسنغلق هيئة التامين والمعاشات الخميس

معبر ايرز

داخلية غزة: استئناف العمل في "إيرز" والغاء الحظر على الصيادين

3 توائم

"قدس" و"عاصمة" و"فلسطين".. أسماء أطلقها أب من غزة على 3 توائم

"اليكسا"" : موقع "سما" الاكثر مشاهدة في فلسطين

الأكثر قراءة اليوم

تحكي قصة حب جمعته بامرأة قروية وزياراتها الليلية لقصره.. عرض رواية رومانسية لصدام حسين

بينيت يزعم: حُكم "عباس" يلفظ أنفاسه الأخيرة واصبح غير ذي صلة

صيدم : وضع الاونروا خطير جدا وينذر بتبعات مأساوية

ترامب يحذر اردوغان: تجنب المواجهة مع جيشنا في سوريا

مسؤول فلسطيني: أوروبا ابلغت "عباس" بانها لن نكون "بديلا عن امريكا في رعاية عملية السلام

استطلاع : انقسام أمريكي حول دعم نتنياهو

قيادي ألماني بحزب البديل الذي يدعو لـ "حظر المآذن والنقاب".. يعتنق الإسلام

الأخبار الرئيسية

ترمب والرئيس عباس

بعد انتقادات الرئيس له.. ترمب يدرس وقف كامل المساعدات للفلسطينيين وليس فقط "الاونروا "

حسين الشيخ

حسين الشيخ : اعضاء مركزية فتح يتوجهون الى قطاع غزة

غزة - ارشيف

تجمع المؤسسات الخيرية يعلن قطاع غزة منطقة "منكوبة" ويدعو الاونروا للاستمرار في تقديم خدماتها

السفارة الامريكية

الكشف عن ترتيبات أولية لنقل السفارة الأمريكية إلى القدس

الشهيد ياسر عرفات

تفاصيل جديدة محاولات اغتيال عرفات: من تفخيخ ملعب بيروت حتى الوحدات الخاصة

الاتصالات الفلسطينية