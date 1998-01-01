ليبرمان: سننجز سياجًا أمنيًا مع الأردن لا مثيل له في العالم

القدس المحتلة / سما /

قال وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، بأن قواته اقتربت من إنجاز السياج الأمني الجديد مع الأردن والذي لا يوجد مثيل له في العالم.

وأوضح ليبرمان خلال زيارة تفقدية للمراحل الأخيرة من الجدار، أن هذا الجدار بإمكانه حماية الطائرات المدنية عبر أجهزة ذكية من أي محاولات استهداف له. معتبرا بأنه "جدار مثير للإعجاب لا مثيل له في العالم".

وأجرى ليبرمان جولة على الحدود وفي مطار رامون الذي يجري بنائه. قائلا "نحن مستعدون لفتح المطار ونأمل أن يكون ذلك قريبا".

ويبلغ طول السياج ما يزيد عن 30 كيلو مترا وبعرض 4.5 كيلو متر، في حين أن ارتفاع السياج يصل إلى 6 أمتار ويتواجد فيه أنظمة حديث وأبراج مراقبة ووسائل متقدمة، ويشمل حاجزا هندسيا فريدا من نوعه في العالم لحماية طائرات الركاب من مختلف السيناريوهات والصواريخ المضادة.