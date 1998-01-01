تعرفي على شخصيتك من طريقة جلوسك

وكالات / سما /

إن كنت تمتلكين الفضول لتعلمي ما تخفيه طريقة جلوسك حول شخصيتك، ها نحن نضع أبرز المعلومات بين يديك.



- بحال كنت تجلسين مع رجلين متباعدتين نحو الداخل، أنت تتمتّعين بشخصية خجولة وفي أغلب الأوقات تكونين متوتّرة ومتقلّبة في حياتك وقد تفقدين ثقتك بنفسك، أنت تخافين من ألا يتقبلك الآخرون بسهولة ولذلك تحاولين بذل الجهود المتوفّرة للحصول على رضى الجميع.



- عند جلوسك برجل فوق الأخرى، إعلمي أنك امرأة متحفظة ولا تحبذين خرق القوانين التي تضعينها في الحياة، أنت لا تحبين المزاح الذي يزيد عن حدّه بل تحاولين المحافظة على صورتك كامرأة كلاسيكية لها مركزها في المجتمع.



- إن كنت تجلسين مع كاحلين يلامسان بعضهما، إعلمي أنك شخصية عفوية لا تهتمين بالرأي الذي يشكّله الطرف الآخر حولك طالما أن تصرفاتك تفرحك وأنت راضية عنها.



- من تجلس مع رجلين إلى جانب بعضهما، هي امرأة غير اجتماعية، لا تحب الاختلاط عادة بالأشخاص الجدد، ولا تسعى إلى التعرّف إليهم، إلا بحال كان الهدف يعنيها.