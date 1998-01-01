جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. هو وهي

تعرفي على شخصيتك من طريقة جلوسك

الخميس 25 يناير 2018 12:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعرفي على شخصيتك من طريقة جلوسك



وكالات / سما /

إن كنت تمتلكين الفضول لتعلمي ما تخفيه طريقة جلوسك حول شخصيتك، ها نحن نضع أبرز المعلومات بين يديك.

- بحال كنت تجلسين مع رجلين متباعدتين نحو الداخل، أنت تتمتّعين بشخصية خجولة وفي أغلب الأوقات تكونين متوتّرة ومتقلّبة في حياتك وقد تفقدين ثقتك بنفسك، أنت تخافين من ألا يتقبلك الآخرون بسهولة ولذلك تحاولين بذل الجهود المتوفّرة للحصول على رضى الجميع.

- عند جلوسك برجل فوق الأخرى، إعلمي أنك امرأة متحفظة ولا تحبذين خرق القوانين التي تضعينها في الحياة، أنت لا تحبين المزاح الذي يزيد عن حدّه بل تحاولين المحافظة على صورتك كامرأة كلاسيكية لها مركزها في المجتمع.

- إن كنت تجلسين مع كاحلين يلامسان بعضهما، إعلمي أنك شخصية عفوية لا تهتمين بالرأي الذي يشكّله الطرف الآخر حولك طالما أن تصرفاتك تفرحك وأنت راضية عنها.

- من تجلس مع رجلين إلى جانب بعضهما، هي امرأة غير اجتماعية، لا تحب الاختلاط عادة بالأشخاص الجدد، ولا تسعى إلى التعرّف إليهم، إلا بحال كان الهدف يعنيها.

#شخصيتك #الجلوس

أخبار ذات صلة

2017-636243031001023205-102_608x403

تعرف علي نوع شخصيتك من شكل توقيعك

2017-636249937008555448-855_608x403

أعرف شخصيتك من شكل الأنف

الشخصية

هذه الأمور تكشف عن نوع شخصيتك

2017-636309751174538472-453_608x403

نصائح تسهل عليكي تغيير شخصيتك

اللون

لونك المفضل يكشف عن شخصيتك بسهولة

الزوجة

تعرفي على زوجك من لغة جسده

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل جديدة محاولات اغتيال عرفات: من تفخيخ ملعب بيروت حتى الوحدات الخاصة

مسؤول فلسطيني: أوروبا ابلغت "عباس" بانها لن نكون "بديلا عن امريكا في رعاية عملية السلام

ترامب يحذر اردوغان: تجنب المواجهة مع جيشنا في سوريا

قيادي ألماني بحزب البديل الذي يدعو لـ "حظر المآذن والنقاب".. يعتنق الإسلام

أسعار صرف العملات

كشف تفاصيل جديدة.. الوليد بن طلال يصفع ضابط مخابرات سعودياً خلال التحقيق معه

الكشف عن ترتيبات أولية لنقل السفارة الأمريكية إلى القدس

الأخبار الرئيسية

داعش -ارشيفية

بالفيديو: الأمن الداخلي بغزة يكشف المهمة الجديدة لداعش في سيناء.. ما هي ؟

القدس

الرئاسة ترد على ترامب: اذا بقيت قضية القدس خارج الطاولة فستبقى أميركا خارج الطاولة أيضا

ترامب نتنياهو عباس

ترامب يؤكد لنتنياهو: واشنطن ملتزمة بنقل السفارة الأميركية إلى القدس العام القادم ومنصور يرد

ترمب والرئيس عباس

بعد انتقادات الرئيس له.. ترمب يدرس وقف كامل المساعدات للفلسطينيين وليس فقط "الاونروا "

حسين الشيخ

حسين الشيخ : اعضاء مركزية فتح يتوجهون الى قطاع غزة

الاتصالات الفلسطينية