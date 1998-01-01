"وزارة الخارجية" تدين العدوان الإسرائيلي المتواصل ضد محافظة جنين ومواطنيها

رام الله / سما /

تدين وزارة الخارجية والمغتربين العدوان المتواصل الذي تشنه قوات الإحتلال ضد مدينة جنين ومحافظتها، وتعتبره إمتداداً لإستباحة قوات الإحتلال لكامل الأرض الفلسطينية المحتلة، وإستباحتها الإستعمارية لمناطق "أ" بذرائع وحجج مختلفة وواهية. كما تدين الوزارة قيام قوات الإحتلال بمحاصرة مستشفى جنين وإقتحامه وتدين الإرهاب المتواصل الذي تمارسه ضد المواطنين العزل ومنازلهم.

إن الوزارة إذ تُحمل الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن إستباحتها للأرض الفلسطينية المحتلة، وعدوانها المتواصل على جنين ومحافظتها، فإنها تدعو المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني ومعاناته، ووقف سرقة الاحتلال للأرض الفلسطينية ونهبها لأغراض الإستيطان، والتنكيل المستمر بأبناء شعبنا في طول البلاد وعرضها.