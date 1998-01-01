الجمعية الإسلامية توزع كفالات أيتام ومعونة الشتاء على الأسر الفقيرة

وزعت الجمعية الإسلامية بغزة مساعدات مالية على 450 من الأيتام في مدينة غزة
كما وزعت الجمعية معونة الشتاء على الأسر الفقيرة حيث استفاد من هذه المساعدات 130 أسر ، وشملت تلك المساعدات جرة غاز ودفاية وحرامات وملابس وغيرها.
حيث وزعت أيضا قسائم شرائية على 20 أسرة فقيرة غرب مدينة غزة .
وأكدت الجمعية الاسلامية حرصها من خلال مشاريعها الخيرية على رسم البسمة على شفاه المحرومين والفقراء والأيتام ، مؤكدة انها مستمرة في تقديم الدعم والمساندة لأبناء شعبنا وخاصة الفقراء والمساكين
حيث تقدم مدير عام الجمعية الإسلامية بالشكر الجزيل من جميع المؤسسات في الداخل والخارج ولكل من ساهم في تخفيف المعاناة عن أبناء شعبنا الفلسطيني المكلوم وخاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة وموجة البرد التي يمر بها أهلنا في قطاع غزة الحبيب.