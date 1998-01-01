الجمعية الإسلامية توزع كفالات أيتام ومعونة الشتاء على الأسر الفقيرة

غزة / سما /

وزعت الجمعية الإسلامية بغزة مساعدات مالية على 450 من الأيتام في مدينة غزة

كما وزعت الجمعية معونة الشتاء على الأسر الفقيرة حيث استفاد من هذه المساعدات 130 أسر ، وشملت تلك المساعدات جرة غاز ودفاية وحرامات وملابس وغيرها.

حيث وزعت أيضا قسائم شرائية على 20 أسرة فقيرة غرب مدينة غزة .

وأكدت الجمعية الاسلامية حرصها من خلال مشاريعها الخيرية على رسم البسمة على شفاه المحرومين والفقراء والأيتام ، مؤكدة انها مستمرة في تقديم الدعم والمساندة لأبناء شعبنا وخاصة الفقراء والمساكين