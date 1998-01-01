جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الجمعية الإسلامية توزع كفالات أيتام ومعونة الشتاء على الأسر الفقيرة

الخميس 25 يناير 2018 12:03 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

 

وزعت الجمعية الإسلامية بغزة مساعدات مالية على 450 من الأيتام في مدينة غزة

كما وزعت الجمعية معونة الشتاء على الأسر الفقيرة حيث استفاد من هذه المساعدات 130 أسر ، وشملت تلك المساعدات جرة غاز ودفاية وحرامات وملابس وغيرها.

حيث وزعت أيضا قسائم شرائية على 20 أسرة فقيرة غرب مدينة غزة .

وأكدت الجمعية الاسلامية حرصها من خلال مشاريعها الخيرية على رسم البسمة على شفاه المحرومين والفقراء والأيتام ، مؤكدة انها مستمرة في تقديم الدعم والمساندة لأبناء شعبنا وخاصة الفقراء والمساكين

حيث تقدم مدير عام الجمعية الإسلامية بالشكر الجزيل من جميع المؤسسات في الداخل والخارج  ولكل من ساهم في تخفيف المعاناة عن أبناء شعبنا الفلسطيني المكلوم وخاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة وموجة البرد التي يمر بها أهلنا في قطاع غزة الحبيب.

 
 
 
#الجمعية الإسلامية #كفالات #الايتام

أخبار ذات صلة

الأونروا توزّع كسوة الشتاء على الأطفال الأكثر هشاشة من اللاجئين

غزة: الدفاع المدني يحذر من أن إمكانياته خارج الخدمة هذا الشتاء ومناشدة الرئيس بالتدخل

غزة -ارشيفية

التنمية الاجتماعية : صرف 1800 شيكل للأسر الفقيرة بغزة ولمرة واحدة فقط

وحدة الظل -القسام

القسام تتحدث مجدداً عن وحدة الظل وتنشر صور جديدة لشاليط في الأسر

الأونرو

الأونروا ردا على نتنياهو : مهامنا تحددها الجمعية العامة للأمم المتحدة

الامم المتحدة

ترحيب فلسطيني واسع بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول القدس

الأكثر قراءة اليوم

تحكي قصة حب جمعته بامرأة قروية وزياراتها الليلية لقصره.. عرض رواية رومانسية لصدام حسين

بينيت يزعم: حُكم "عباس" يلفظ أنفاسه الأخيرة واصبح غير ذي صلة

النائب العام بغزة: الشرطة العسكرية لن تتدخل في قضايا المال العام وتحيل كافة القضايا للنيابة

مرشح محتمل للرئاسة المصرية يعد بنقل الكعبة إلى مصر

صيدم : وضع الاونروا خطير جدا وينذر بتبعات مأساوية

هوس يضرب إسرائيل.. لجنة في الكنيست تفحص : "عائلة التميمي حقيقة أم خيال" ؟

استطلاع : انقسام أمريكي حول دعم نتنياهو

الأخبار الرئيسية

حسين الشيخ

حسين الشيخ : اعضاء مركزية فتح يتوجهون الى قطاع غزة

غزة - ارشيف

تجمع المؤسسات الخيرية يعلن قطاع غزة منطقة "منكوبة" ويدعو الاونروا للاستمرار في تقديم خدماتها

السفارة الامريكية

الكشف عن ترتيبات أولية لنقل السفارة الأمريكية إلى القدس

الشهيد ياسر عرفات

تفاصيل جديدة محاولات اغتيال عرفات: من تفخيخ ملعب بيروت حتى الوحدات الخاصة

موغريني - ارشيف

مسؤول فلسطيني: أوروبا ابلغت "عباس" بانها لن نكون "بديلا عن امريكا في رعاية عملية السلام

الاتصالات الفلسطينية