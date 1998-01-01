أماكن تنعدم فيها الجاذبية على الأرض!

ربما ينتابك الفضول لتجربة شعور أن تطير في جوٍ منعدم الجاذبية، وبالتأكيد أحبطت وقتها من فكرة تجربة هذا الشعور، لأننا نعتقد أن هذه التجربة ممكن أن نعيشها فقط في الفضاء، لكن هناك أماكن في الأرض تم اكتشافها ممكن أن تجعلنا نعيش نفس الشعور.

إذ يوجد بعض المناطق على الكرة الأرضية، أبت أن تستجيب لقوانين الفيزياء والطبيعة بشكل غامض، وانعدمت فيها الجاذبية بحيث لا يستطيع الشخص أن يقف فيها على قدميه بالطريقة الطبيعية، وتتدحرج فيها الكرات لأعلى وليس لأسفل كالمعتاد.

وادي الجن - السعودية

يقع "وادي البيضاء"، أو ما يشتهر بـ"وادي الجن" على بُعد 60 كيلومتراً (30 ميلاً) شمال غربي المدينة المنورة، وهو مكان لفت انتباه الآلاف من السكان المحليين والزوار من جميع أنحاء المملكة وخارجها.

حيث تتحرك فيه السيارات من دون سائقين إلى الخلف، وحتى عندما يقوم السائق بإيقاف تشغيل المحرك أو وضعها في الوضع المتعادل، فإن السيارة تتحرك أيضاً.

ويفسر الخبراء الجيولوجيون هذه الظاهرة بظاهرة الجاذبية العكسية، التي تُعد ظاهرة طبيعية تحدث عادةً في بعض المناطق الجبلية الصخرية.

Mystery Spot - أميركا

اكتشفت منطقة "نقطة غموض-Mystery Spot" عام 1939 على يد مجموعة من علماء الجيولوجيا، وفُتحت كمزار سياحي عام 1940. تقع في غابات الخشب الأحمر خارج سانتا كروز بولاية كاليفورنيا الأميركية، في منطقة يبلغ قطرها 46 متراً (150 قدماً).

هناك العديد من النظريات التي يُعتقد أنها تفسر سر غموض تلك المنطقة، مثل وجود مركبة فضائية مدفونة تحتها، أو وجود ثقب الأوزون مباشرةً فوق هذه المنطقة في طبقة الغلاف الجوي، وغيرها الكثير من النظريات غير المثبتة بدليل علمي.

وهناك، لا يستطيع أي شخص أن يقف عمودياً على أرض ذلك المزار، بل يميل بزاوية رغماً عن إرادته، وتتدفق المياه صعوداً لأعلى، وتنمو الأشجار ذوات الفروع في اتجاه واحد فقط لأعلى، على الرغم من أن الاتجاه الطبيعي يكون موازياً للأرض، وسط حيرة مئات الآلاف من الزوار من جميع أنحاء العالم.

St. Ignace - أميركا

في أوائل 1950 اكتشفت منطقة "سانت إغناس-St. Ignace"، عندما توقفت معداتهم عن العمل في دائرة قطرها حوالي 91 متراً (300 قدماً)، ومنذ ذلك الوقت أصبحت مزاراً سياحياً في ميشيغان بأميركا.

وعلى مرّ السنين، جذبت هذه المنطقة أنظار الآلاف من الزوار للتمتع بتجربة بعض الأشياء الغريبة؛ فعندما يقف شخصان في نفس المستوى في تلك المنطقة يمكن لشخص طويل القامة أن يصبح قصير القامة والعكس، وذلك عندما يتبادلان المكان مع بعضهما البعض.

بالإضافة إلى إمكانية الاتزان على الحائط، والوقوف على أصابع القدم دون الحاجة للاتكاء على شيء، وغيرها من التجارب المشوقة للظواهر المضادة لتأثير الجاذبية.

Spook Hill - أميركا

منطقة رملية تقع عند بحيرة ويلز في ولاية فلوريدا الأميركية على طول 62 كيلو متراً (38.7 ميلاً)، تحدث بها ظاهرة غامضة، تتحدى فيها السيارات قوانين الطبيعة؛ إذ تتحرك السيارة للخلف حتى إن كانت متوقفة أو في الوضع المتعادل.

وقد حازت منطقة Spook Hill على اهتمام الباحثين لسنوات عديدة، ويرجع الفضل في اكتشافها إلى رجال البريد قديماً، الذين لاحظوا الجهد الذي تبذله الخيول في الركض، كأنها تصعد جبلاً، بالرغم من عدم انحدار المنطقة. وحتى بعد أن مُهد الطريق في وقت لاحق تسير عليه السيارات وكأنها تصعد جبلاً.

التلال المغناطيسية - الهند

تُعد لاداخ من أكثر المناطق التي تتميز بالجبال والمناظر الطبيعية الجميلة، في الهند. تقع التلال المغناطيسية على الطريق السريع "ليه-كارجيل-بالتيك" الوطني، وتتميز تلك المنطقة بأن السيارات تنسحب للخلف كأن هناك مغناطيساً يسحبها إذا لم تكن السرعة عالية، وكذلك لا بد أن تزيد الطائرات من ارتفاعها إذا كانت تمر بتلك المنطقة.

ومن الجدير بالذكر أن هذا المكان ليس فريداً من نوعه، بل توجد بعض التلال المشابه له في العديد من الدول في جميع أنحاء العالم، مثل كندا، والولايات المتحدة الأميركية، وأستراليا.

المنطقة الغامضة Cosmos - داكوتا الجنوبية

تُعد المنطقة الواقعة في رابيد سيتي بداكوتا الجنوبية من أكثر المناطق الغامضة التي حيَّرت الزائرين؛ إذ تجمع كل القوى الخارقة المضادة للجاذبية، مثل التلال المغناطيسية، والدوامات المضادة للجاذبية، ولا يستطيع الزائر فيها الوقوف عمودياً على سطح الأرض، بل يكون مائلاً بزاوية 20 درجة.

وتتدحرج فيها الكرات لأسفل وليس لأعلى كالمعتاد، وتكبر وتصغر أحجام الناس هناك مقارنة بما هي عليه في الحقيقة، وذلك على حسب المكان الذي يقف فيه الشخص؛ ما يضاعف من تشوه الإدراك الحسي للزائر، وكأن ما يراه هو ضرب من الجنون.