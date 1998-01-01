حسين الشيخ : اعضاء مركزية فتح يتوجهون الى قطاع غزة

رام الله / سما /

اعلن حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح إن معظم أعضاء المركزية سيتوجهون إلى غزة خلال أيام.

واضاف الشيخ في تصريح صحفي ان اعضاء المركزية سوف يزورون القطاع للاطلاع على الأوضاع بشكل عام والتواصل مع أبناء الحركة، وكذلك مع حركة حماس وباقي فصائل العمل السياسي.

وبشأن حكومة الوفاق الوطني، أكد أنها والوزراء ورؤساء وأعضاء الهيئات، يتواصلون ويتوجهون للقطاع بشكل مستمر ودائم.

قال الشيخ: "حتى الآن لا أستطيع القول أن هناك تطور في ملف الموظفين"، مشددًا على أن "كل الملفات مرتبطة ببعضها البعض".

وأشار إلى أن "اللجنة الادارية القانونية لم تنته من أعمالها بعد"، موضحًا أنها ستقدم تقريرًا كاملًا عقب انتهاء أعمالها لرئيس الوزراء رامي الحمد الله، الذي بدوره سيقدمه للرئيس عباس، بحسب الوزير الشيخ.

كما تطرق الشيخ لعراقيل أخرى في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، مبينًا أن "ملف الجباية لم يشهد أي تقدم أو اختراق يذكر حتى اللحظة، رغم كل الاتفاقيات".

وشدد على أن ملف الجباية المالية يعد ضمن إطار وصلب صلاحيات الحكومة في غزة.

ونوه إلى أنه "حال تمكن الحكومة من مسئولياتها وصلاحياتها في غزة، فإن عليها واجبات كبيرة ستقدمها في ذاك الوقت".

وشدد على ضرورة إنجاز الملفات سالفة الذكر بأسرع وقتٍ ممكن؛ "كي ندخل في غمار مجموعة من الملفات الرئيسية والهامة، ونجد صيغة للاتفاق والشراك مع الأخوة في حركة حماس". بحسب وكالة "سوا" المحلية.