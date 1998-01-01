نتنياهو سيلتقي ترامب الليلة وبوتين الاسبوع القادم

القدس المحتلة / سما /

يلتقي رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس السويسري، بحسب بيان عن مكتب رئيس الحكومة.

كما أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف، اليوم ان الرئيس فلاديمير بوتين سيجتمع مع رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو في 29 من الشهر الجاري، ومن المقرر ان يزور نتنياهو روسيا الاثنين القادم.

وكان آخر لقاء بين نتنياهو وترامب انعقد في أيلول/سبتمبر الماضي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وسيكون لقاء نتنياهو وترامب الرابع منذ تولى الأخير منصبة كرئيس للولايات المتحدة في كانون الثاني/يناير 2017.

والتقى رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مجموعة من الرؤساء والزعماء العالميين على هامش مؤتمر منتدى دافوس الاقتصادي. والتقى نتننياهو صباح الاربعاء برئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل، ورئيس سويسرا الان بيرست.