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عمرو دياب يصدم الجمهور بوزنه الزائد!

الخميس 25 يناير 2018 11:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عمرو دياب يصدم الجمهور بوزنه الزائد!



وكالات / سما /

أثار النجم المصري عمرو دياب ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وبين الملايين من محبيه، بعد ظهوره في حفله الأخيرة في القاهرة.

ولاقت إطلالة "الهضبة" استغراباً كبيراً من الحضور، الذين لاحظوا اكتسابه الكثير من الوزن، وظهور "كرش" له، لا سيما وانه من النجوم الذين يركزون بشكل كبير على صحتهم البدنية والصحية.

ومن المعروف أن "الهضبة" يحرص دائماً على الظهور بجسم رياضي ووزن قليل قبل البومه، وانتشار صوره بـ"اللوك" الجديد الذي يختاره بعناية، إلّا انه يعود ويخفف الضغط على نفسه ويزيد كمية الأكل، الامر الذي يسبب زيادة في وزنه.

وتداول العديد من محبيه الصور ومقاطع الفيديو من حفله في "كايرو فيستيفال" والذي حضره نحو 50 ألف شخص من جمهوره، وعلقوا على اطلالته، مشيرين إلى أنه كسب بعض الوزن الظاهر على وجهه بشكل أساسي.

#عمرو دياب #الوزن

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