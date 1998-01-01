شعبان عبد الرحيم يغني لمصممة الأزياء منى المنصورى

عالم الفن

على صفحة مياه النيل الخالد وفى أمسة فنية مبهرة قدم المطرب الشعبى المصرى شعبان عبد الرحيم أغنية جديدة هدية منه إلى مصممة الأزياء الإماراتية منى المنصورى خلال احتفالية أقامتها المنصورى لفنانى الزمن الجميل وأبنائهم فى إحدى المراكب النيلية بالقاهرة .



شارك فى الاحتفالية كوكبة من نجوم الزمن الجميل وأبنائهم ضمت حوالى 50 شخصية أبرزهم فاطمة رياض ابنة الفنان حسين رياض وعايدة كامل والفت العربى وليلى التابعى والممثل أحمد فرحات (( فصيح )) فى فيلم طاقية الاخفاء مع الممثل العبقرى الراحل عبد المنعم إبراهيم وابن الموسيقار كمال الطويل بجانب حضور نجمة الدراما الأردنية عبير عيسى.



وعبر شعبولا عن تقديره وأمتنانه لمنى المنصورى عن ما قدمته لمصر خلال أزمة السياحة التى كانت تعانى منها عندما نظمت أكبر عرض أزياء عالمى فى الشرق الوسط داخل ساحة معبد الأقصر وهو الأمر الذى مثل خير دعاية للسياحة المصرية خلال أزمتها وساهم بشكل كبير فى تجاوز جزء منها .



وقال أنه يتابع أنشطة منى المنصورى التى تمثل امتدادا لحب أهل الإمارات لمصر واستكمال مسيرة أبو الامارات الشيخ زايد بن سلطان أل نهيان الذى أعطى لمصر الكثير وأوصى أولاده عليها قبل رحيله .



من جانبها قدمت منى المنصورى الشكر لـ شعبان عبد الرحيم على هذه اللفتة الطيبة مؤكدة أن شعور نبيل من أحد أفراد شعب مصر العظيم الذى تربطه علاقات وثيقة بأهل الإمارات ستستمر على مدار الزمن بفضل حرص الشعبين والقيادة السياسية فى البلدين على استمرار التقارب وتوثيق عرى التواصل بين البلدين.