تجمع المؤسسات الخيرية يعلن قطاع غزة منطقة "منكوبة" ويدعو الاونروا للاستمرار في تقديم خدماتها

غزة / سما/

أعلن تجمع المؤسسات الخيرية في قطاع غزة اليوم الخميس، قطاع غزة منطقة "منكوبة", مضيفاً أنّ " الوضع في غزة كارثي جراء استمرار الحصار".

وأكد، التجمع في مؤتمر صحفي بمدينة غزة، أنّ الوضع القائم في قطاع غزة، يزيد من معاناة آلاف المرضى المصابين بأمراض مزمنة".

وأضاف التجمع، أنّ الوضع في مستشفيات القطاع منهار جراء نقص الوقود، حيثُ أدى إلى إغلاق أكثر من 80 بالمائة من المصانع لضعف القدرة الإنتاجية.

وفيما يخص طلاب الجامعات أكد التجمع، أنّ 85% من طلاب الجامعات عاجزون عن تسديد الرسوم الجامعية.

وأوضح، أنّ 31 شخصا توفوا بينهم 13 طفلا بسبب البدائل المستخدمة جراء أزمة الكهرباء، داعياً السلطة الفلسطينية إلى التحرك العاجل لرفع العقوبات عن غزة.

وطالب التجمع، المجتمع الدولي التدخل العاجل لرفع الحصار عن غزة, داعياً مصر إلى فتح معبر رفح بشكل دائم ومتواصل أمام المسافرين ودخول البضائع والمساعدات.

وأطلق التجمع حملة #انقاذ_غزة لتوفير الاحتياجات الأساسية في ظل انهيار الأوضاع.

ودعا التجمع، وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" الى الاستمرار في تقديم الخدمات للاجئين دون تقليص رغم التهديدات الامريكية.

كما دعت وسائل الاعلام الى نقل معاناة غزة للعالم وابراز الوضع الكارثي فيها.

وأشارت إلى، أنّها تطلق نداؤنا الأخير في وجه كل أحرار العالم وأصحاب الضمائر للتحرك العاجل دون تأخير ونعلن عن انطلاق حملة انقذوا غزة لتوفير الاحتياجات الضرورية لسكان القطاع.