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آبل تعلن "وفاة" آيفون إكس.. وسعره سينخفض!

الخميس 25 يناير 2018 11:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
آبل تعلن "وفاة" آيفون إكس.. وسعره سينخفض!



وكالات / سما /

 تستعد شركة آبل لإعلان وفاة هاتفها الرائد "آيفون إكس" قبل أن تحتفل بعيد ميلاده الأول، فلم يمر عليه عام واحد وإلا تشير كل التوقعات بإخفاق الهاتف في جذب المستهلكين ولن يأتي 3 تشرين الثاني 2018 وهاتف آيفون إكس موجوداً في الأسواق.

وأرجع محلل آبل الشهير مينغ تشي كو الأسباب لسعره المبالغ فيه مع عدم توافر ابتكار حقيقي يستحق الـ 1000 دولار وأكثر، بالإضافة إلى الشق العلوي في الشاشة الذي أثار جدلاً واسعاً بين المستخدمين في أكبر سوق للولايات المتحدة وهي الصين.

ومن المعروف أن آبل لا توقف بيع أو تصنيع هاتف لم يمر عليه عام من إطلاقه، لمجرد اقتراب موعد إصدار جديد من الهاتف، بل تظل محتفظة ببيع هواتفها القديمة في الأسواق مع تخفيض أسعارها قليلاً، فبإمكان المستخدم شراء "آيفون 7" وحتى "6 إس" مباشرة من آبل حتى يومنا هذا.

ولكن تقرير المحلل يؤكد أن آبل "ستلغي" آي فون إكس وتوقف إنتاجه وستزيل اللوحات المعلقة على جدران متاجرها الحاملة لشعار "آيفون إكس"، فكل المؤشرات تدل على أن آبل فقدت الثقة في أعلى خطوط هواتفها الذكية.

وأشار كو إلى أن آبل ستخفض سعر آيفون إكس خلال العام الجاري إلى 899 دولاراً، لحين إطلاق الجيل الجديد والمتوقع قدومه بشاشة 6.1 بوصة بتقنية "فيس آي دي" ولكن بشاشة إل سي دي بدلاً من "أوليد" وسيطلق في النصف الثاني من عام 2018 بسعر يتراوح بين 650 و750 دولاراً في الولايات المتحدة الأميركية.

#آبل #ايفون #السعر

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