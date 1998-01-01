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جهاز جديد يسمح لك بإنتاج أدويتك في المنزل

الخميس 25 يناير 2018 11:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جهاز جديد يسمح لك بإنتاج أدويتك في المنزل



وكالات / سما /

يعتقد الجميع أن صناعة الأدوية لا تتم إلا عن طريق شركات التصنيع العملاقة التي تملك ملايين الدولارات لاقتناء المعدات اللازمة.

ومن الممكن أن تتغير هذه النظرية عقب كشف باحثين من جامعة غلاسكو عن عملية جديدة لبناء التفاعلات الصغيرة، بإمكانها إنتاج الأدوية عبر طابعة ثلاثية الأبعاد يبلغ سعرها 2000 دولار فقط، وفقا لتقارير موقع "Science".

ومن المفترض أن تبسط هذه العملية الجديدة صناعة الأدوية عن طريق تسهيل إنتاجها من قبل الأطباء في الدول النامية من أجل الحد من تفشي الأمراض، حتى أنها ستمكن أيا كان من صنع الإيبوبروفين، وهو دواء لا ستيرويدي مضاد للالتهاب، في المنزل بسهولة.

وتبدو العملية بسيطة إلى حد ما عند وصفها، ولكن الباحثين أمضوا ما يقارب 6 سنوات في تطوير هذه التكنولوجيا.

وباستخدام الطابعة ثلاثية الأبعاد، قام الباحثون بصناعة أوعية بحجم زجاجة الماء، يمكنها تنفيذ أربعة تفاعلات كيميائية مختلفة في 12 خطوة، بما في ذلك التنقية والتبخير.

وتمكن الباحثون من خلال هذه التقنية من صناعة العديد من الأدوية الطبية. ومن الممكن شراء هذه التكنولوجيا لتسهيل تصنيع الأدوية خاصة في المناطق النامية والنائية، إلا أن الباحثين لاحظوا صعوبة طلب وشحن هذه المنتجات التي قد تستغرق وقتا "ثمينا" في تلك المناطق التي تعاني من تفشي الأمراض أو حالات الطوارئ الطبية الأخرى.

وما يزال هنالك الكثير من الإجراءات التي يجب القيام بها في ما يتعلق بهذا الجهاز، ومن أهمها لوائح وشروط الاستخدام حتى لا يتم اعتمادها في إنتاج أدوية غير مشروعة على سبيل المثال.

#جهاز #الدواء

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