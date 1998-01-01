الحمد الله يطلع على انجازات اللجنة العليا للإشراف على قطاع الإسكان خاصة في القدس

رام الله / سما /

ترأس رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، اليوم الخميس، في مكتبه برام الله، اجتماعا للجنة العليا للإشراف على قطاع الإسكان في فلسطين.

وجرى خلال الاجتماع بحث العديد من القضايا والمواضيع الخاصة بهذا القطاع، بالإضافة الى الاطلاع على إنجازات اللجنة واهم احتياجاتها وسير عملها لا سيما في مدينة القدس.

واكد رئيس الوزراء على أولوية قطاع الإسكان لدى الحكومة، خاصة في مدينة القدس، لدعم صمود المواطنين وتثبيتهم، لا سيما في ظل ما يتعرضون له من إجراءات إسرائيلية تهدف إلى تهجيرهم واقتلاعهم من ارضهم.

وطالب الحمد الدول العربية والإسلامية الى دعم مدينة القدس بكل الوسائل، لا سيما قطاع الإسكان، داعيا في هذا السياق كافة الجهات المختصة في هذا القطاع الى توحيد الجهود والتعاون فيما بينها، لما في ذلك من مصلحة عليا للمواطنين ودعم صمودهم.