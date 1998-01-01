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هل تزوجت شيرين عبد الوهاب من حسام حبيب؟

الخميس 25 يناير 2018 11:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هل تزوجت شيرين عبد الوهاب من حسام حبيب؟



عالم الفن

لم تمض سوى ساعات على مغادرة شيرين عبدالوهاب لمصر، حتى لاحقتها أقاويل تتحدث عن زواجها من المطرب المصري حسام حبيب.

تلك الأقاويل التي استندت إلى تعليق للسيد حسين حبيب، والد المطرب الشاب عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، علق من خلاله على صورة تجمع نجله بشيرين عبدالوهاب قائلاً "ابني وعروسته".

كلمتان تسببا في جدل كبير، خاصة وأن الثنائي ظهر مؤخراً في حفل مباراة السوبر المصري الذي أقيم بدولة الإمارات العربية المتحدة قبل أسبوعين.

"العربية.نت" تواصلت مع حسام حبيب المتواجد خارج مصر في الوقت الحالي من أجل معرفة حقيقة الأمر، إلا أنه نفى تلك الأنباء بشكل قاطع، مشيراً إلى كونه يرتبط مع شيرين عبدالوهاب بعلاقة صداقة قوية، كما أنها صديقة مقربة من عائلته.

وعلق حبيب على ما ذكره والده عبر "فيسبوك" بكونه لا يدري إن كان الحساب لوالده بالفعل أم لشخص آخر، وهل كان والده يمزح أم لا، خاصة وأنه فوجئ بالأمر وهو خارج مصر.

وأكد حبيب أن ما يتم تداوله بخصوص الأمر هو "تهريج"، وفي حال كان هناك زواج بينه وبين شيرين عبدالوهاب سيتم إعلانه، خاصة وأن الزواج لا يتم في السر كما أنه ليس أمراً يعيبه.

#شيرين عبد الوهاب #حسام حبيب

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