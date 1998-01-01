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رملاوي: لم نبلغ عن تسجيل أي إصابة بداء الكلب في فلسطين

الخميس 25 يناير 2018 11:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رملاوي: لم نبلغ عن تسجيل أي إصابة بداء الكلب في فلسطين



رام الله / سما /

قال وكيل وزارة الصحة أسعد رملاوي اليوم الخميس، إن الوزارة لم تبلغ من أي من مديرياتها المنتشرة في المحافظات عن تسجيل حالات إصابة بداء الكلب.

وناشد رملاوي، في حديث لــ"صوت فلسطين" أي مواطن يتعرض للعض من كلاب أو ثعالب مراجعة مديريات وزارة الصحة لأخذ الطعم اللازم.

ودعا كذلك كل من شارك في قتل الحيوان الذي قام بعملية العقر إبلاغ الوزارة بذلك وأخذ الطعم اللازم أيضا.

وأضاف رملاوي أنه في حال كان العض من قبل حيوان أليف يتم مراقبة هذا الحيوان لعشرة أيام وفي حال نفق فإنه يكون مصابا بداء الكلب.

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