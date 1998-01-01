الموانئ البحرية: ميناء غزة بحاجة إلى 2000 رجل غراب بشكل عاجل لتدعيم كاسر الموج

غزة / سما /

أكد أ . طلال القرشلي نائب مدير عام سلطة الموانئ البحرية بأن كاسر الموج في ميناء غزة البحري يحتاج إلى 2000 رجل غراب لتدعيمه في الجهة الغربية وقد تم توجيه مخاطبات للسيد وزير النقل والمواصلات م . سميح طبيلة لاطلاعه على الوضع القائم واتخاذ القرار المناسب .

وأوضح القرشلي بأن النوات الأخيرة أحدثت تصدعات وشروخ كبيرة في جدار الميناء وأدى ذلك إلى حدوث أضرار كبيرة في قوارب الصيادين حيث تم تدمير أحد اللنشات الأسبوع الماضي وقدرت خسائره ب26 ألف دولار .

وقامت الأطقم الفنية التابعة لوزارة النقل والمواصلات والأشغال العامة بإصلاح الأضرار وتدعيم الكاسر بالكتل الإسمنتية الموجودة داخل الميناء قدر الإمكان حتى لا يتعرض حوض الميناء للغرق والذي به مراكب الصيادين

وقد تم فتح اللسان البحري من خلال الكباشات لتسهيل مرور حركة الصيادين في مركباتهم .

يذكر أن التكلفة الإجمالية لأرجل الغراب المطلوبة تقدر بمليون ونصف دولار أمريكي .