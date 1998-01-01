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حماس تنفي اتهامات إسرائيل بأنها تخطط لانشاء فيلق في الجولان السوري

الخميس 25 يناير 2018 10:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تنفي اتهامات إسرائيل بأنها تخطط لانشاء فيلق في الجولان السوري



غزة / سما /

نفت حركة حماس، الخميس، الاتهامات الإسرائيلية للحركة بأنها "بصدد إقامة فيلقا بالجولان السوري، ليشكّل تهديدا إضافيا على إسرائيل، حالة اندلاع مواجهة جديدة على جبتها الشمالية، ويكون متزامنا مع سلاح الأنفاق من قطاع غزة".

وأكد مشير المصري عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن الحركة أنها "ذات قرار مستقل ولا تتلقى أوامر من أي جهة إقليمية أو دولية، وأنها تلتزم بنهجها القائم على إبقاء عملها العسكري ضد الاحتلال داخل الأراضي الفلسطينية".

وقال المصري في حديثه لموقع "القدس العربي" إن "الاحتلال يمارس سياسة الدجل السياسي والتضليل الإعلامي، في محاولة لخلط الأوراق في المنطقة، وإرباك المشهد العربي لتغذية حالة الفرقة والتشرذم في المواقف في المنطقة"، معتبرا أن ذلك يهدف إلى "تأليب الأطراف الدولية على الحركة".

وأوضح المصري أن "الادعاء من قبل الاحتلال، جاء متزامنا مع محاولة اغتيال محمد حمدان" في صيدا، شقيق ممثل الحركة في لبنان، مضيفا أن اتهام إسرائيل هو محاولة "للتغطية على الفشل" في الوصول إلى هذا القيادي. وينضم المصري إلى اتهامات الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، بالمسؤولية عن التفجير. 

وتوعد المصري بأن تدفع إسرائيل "فاتورة الحساب"، ردا على محاولة الاغتيال في لبنان ضد القيادي حمدان، أو في الإمارات ضد القيادي محمود المبحوح في عام 2010، أو في تونس ضد المهندس محمد الزواري أواخر ديسمبر/ كانون الأول من عام 2016.

#حماس #فيلق #الجولان

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