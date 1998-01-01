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هلال القدس يثمّن دور الاتحاد في لقاء السويق

الخميس 25 يناير 2018 10:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هلال القدس يثمّن دور الاتحاد في لقاء السويق



القدس / سما /

أشاد نادي هلال القدس، ممثل فلسطين في مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بدور اتحاد كرة القدم برئاسة اللواء جبريل الرجوب على ما قدمه اتحاد اللعبة في سبيل نجاح مباراة هلال القدس أمام نادي السويق العماني من جميع النواحي.

وجاءت المباراة في إطار بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، التي جرت أحداثها على ملعب الجامعة الأمريكية بجنين الإثنين الماضي، وانتهت لصالح السويق 1-0.

وأعرب نادي هلال القدس عن شكره وامتنانه لكوادر الاتحاد وخص بالذكر الأمين العام عمر أبو حاشية وكذلك الأمن الوطني والهلال الأحمر الفلسطيني، والشرطة الفلسطينية في محافظة جنين، وإدارة الأجنحة الملكية الفندقية في نابلس.

وأكد هلال القدس اعتزازه بوقفة اتحاد الكرة ودوره الطبيعي في تطوير اللعبة في إطار الشراكة مع أنديته.

كما أشاد هلال القدس بالإعلام الرياضي الفلسطيني، سواء المرئي والمسموع والمقروء والإلكتروني، الذي وقف إلى جانب هلال القدس.

وأكد الهلال أهمية استخلاص العبر من مباراة الذهاب، من أجل تعزيز الإيجابيات في الإياب في مسقط الإثنين المقبل.

#هلال القدس #السويق العماني

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