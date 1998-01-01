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الكشف عن موعد ومكان نهائي دوري السلة

الخميس 25 يناير 2018 10:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الكشف عن موعد ومكان نهائي دوري السلة



غزة / سما /

حدد الاتحاد الفلسطيني لكرة السلة, موعد ومكان مباراتي نهائي دوري السلة بين خدمات البريج وخدمات المغازي.

وقال عبد الرحيم مهنا رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد, إن المباراة الأولى ستجري في الثلاثين من يناير الجاري على صالة أبو يوسف النجار بخانيونس جنوب القطاع, بالاتفاق مع وزارة الشباب والرياضة والشرطة الفلسطينية, مؤكدا أنه في حال لم تسمح الظروف بذلك, فإنها ستقام بنفس الموعد على صالة سعد صايل بغزة.

أما المباراة الثانية, فأكد مهنا أنها ستجري على صالة سعد صايل في الثاني من فبراير المقبل, حال أقيمت الأولى على أبو يوسف النجار.

وأوضح أن الاتحاد سيعقد اجتماعا الخميس مع مندوبي الناديين والشرطة, لوضع الترتيبات الخاصة باللقاءين.

#نهائي #دوري السلة

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