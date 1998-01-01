جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. الرياضة

برشلونة يختار قائداً رابعاً بعد رحيل ماسكيرانو

الخميس 25 يناير 2018 10:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
برشلونة يختار قائداً رابعاً بعد رحيل ماسكيرانو



وكالات / سما /

أعلن برشلونة عن رحيل المدافع الدولي الأرجنتني خافيير ماسكيرانو إلى نادي هيبي فورتين الصيني بعد 7 مواسم ونصف مع النادي الكتالوني، ليكون على المدرب إرنستو فالفيردي اختيار إسمٍ جديد للانضمام إلى لائحة قادته.

وحسب صحيفة “ماركا” فإن جيرارد بيكيه هو المرشح الأبرز لتعويض خافيير ماسكيرانو كقائدٍ رابع للفريق خلف كل من أندريس إنييستا، ليونيل ميسي وسيرجيو بوسكيتس.

ونقلاً عن نفس المصدر فإن جيرارد بيكيه مرشح إلى جانب جوردي ألبا وسيرجي روبيرتو لشغل مقعد القائد الرابع خلف خافيير ماسكيرانو، ابتداءً من الأسبوع المقبل.

ويمتلك جيرارد بيكيه (30 سنة) الخبر الأكبر من بين الأسماء المرشحة للانضمام إلى لائحة قادة برشلونة، حيث أن المدافع الدولي الإسباني شارك في 423 مباراة بقميص النادي الكتالوني منذ عودته في صيف 2008.

#برشلونة #ماسكيرانو

أخبار ذات صلة

رسميا.. برشلونة يعلن رحيل خافيير ماسكيرانو

برشلونة يجدد عقد ماسكيرانو لـ 3 مواسم

برشلونة يفقد جهود ماسكيرانو للاصابة

ماسكيرانو: اللعب مع برشلونة ليس بالامر السهل

ماسكيرناو

اتفاق نهائي برحيل ماسكيرانو عن برشلونة

javier-mascherano-barcelona

وأخيراً .. ماسكيرانو يسجل هدفه الأول مع برشلونة

الأكثر قراءة اليوم

تحكي قصة حب جمعته بامرأة قروية وزياراتها الليلية لقصره.. عرض رواية رومانسية لصدام حسين

صيدم : وضع الاونروا خطير جدا وينذر بتبعات مأساوية

ترامب يحذر اردوغان: تجنب المواجهة مع جيشنا في سوريا

مسؤول فلسطيني: أوروبا ابلغت "عباس" بانها لن نكون "بديلا عن امريكا في رعاية عملية السلام

استطلاع : انقسام أمريكي حول دعم نتنياهو

قيادي ألماني بحزب البديل الذي يدعو لـ "حظر المآذن والنقاب".. يعتنق الإسلام

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

ترمب والرئيس عباس

بعد انتقادات الرئيس له.. ترمب يدرس وقف كامل المساعدات للفلسطينيين وليس فقط "الاونروا "

حسين الشيخ

حسين الشيخ : اعضاء مركزية فتح يتوجهون الى قطاع غزة

غزة - ارشيف

تجمع المؤسسات الخيرية يعلن قطاع غزة منطقة "منكوبة" ويدعو الاونروا للاستمرار في تقديم خدماتها

السفارة الامريكية

الكشف عن ترتيبات أولية لنقل السفارة الأمريكية إلى القدس

الشهيد ياسر عرفات

تفاصيل جديدة محاولات اغتيال عرفات: من تفخيخ ملعب بيروت حتى الوحدات الخاصة

الاتصالات الفلسطينية