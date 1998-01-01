برشلونة يختار قائداً رابعاً بعد رحيل ماسكيرانو

وكالات / سما /

أعلن برشلونة عن رحيل المدافع الدولي الأرجنتني خافيير ماسكيرانو إلى نادي هيبي فورتين الصيني بعد 7 مواسم ونصف مع النادي الكتالوني، ليكون على المدرب إرنستو فالفيردي اختيار إسمٍ جديد للانضمام إلى لائحة قادته.

وحسب صحيفة “ماركا” فإن جيرارد بيكيه هو المرشح الأبرز لتعويض خافيير ماسكيرانو كقائدٍ رابع للفريق خلف كل من أندريس إنييستا، ليونيل ميسي وسيرجيو بوسكيتس.

ونقلاً عن نفس المصدر فإن جيرارد بيكيه مرشح إلى جانب جوردي ألبا وسيرجي روبيرتو لشغل مقعد القائد الرابع خلف خافيير ماسكيرانو، ابتداءً من الأسبوع المقبل.

ويمتلك جيرارد بيكيه (30 سنة) الخبر الأكبر من بين الأسماء المرشحة للانضمام إلى لائحة قادة برشلونة، حيث أن المدافع الدولي الإسباني شارك في 423 مباراة بقميص النادي الكتالوني منذ عودته في صيف 2008.