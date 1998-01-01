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نيمار يقدم تنازلات من أجل الانضمام للملكي

الخميس 25 يناير 2018 10:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نيمار يقدم تنازلات من أجل الانضمام للملكي



وكالات / سما /

أبدى البرازيلي نيمار دا سيلفا استعداده للتخلي عن جزء من راتبه الذي يحصل عليه حاليا من باريس سان جيرمان, لأجل الانتقال إلى ريال مدريد الصيف المقبل.

وانضم نيمار إلى باريس سان جيرمان الصيف الماضي من خلال صفقة قياسية, دفع خلالها "النادي الباريسي" 222 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده مع ناديه السابق برشلونة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن اللاعب البرازيلي على استعداد للحصول على راتب سنوي من ريال مدريد أقل بكثير من الذي يأخذه حاليا من سان جيرمان والمقدر بـ38 مليون يورو.

وأكدت "ليكيب", أن نيمار لديه رغبة قوية في مغادرة باريس سان جيرمان خلال الصيف والانضمام لصفوف "الملكي", لشعوره بعدم الراحة في تجربته الجديدة، خاصة بعد خلافاته المستمرة مع أدينسون كافاني مهاجم الفريق.

وأشارت إلى أن ريال مدريد يدرك صعوبة التعاقد مع نيمار، لذلك وضع خطة بدأ في تنفيذها منذ فترة لتوفير نحو 250 مليون يورو لتمويل الصفقة, التي ربما يكون كريستيانو رونالدو جزءا منها.

#نيمار #الملكي

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