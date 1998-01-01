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الكشف عن ترتيبات أولية لنقل السفارة الأمريكية إلى القدس

الخميس 25 يناير 2018 10:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الكشف عن ترتيبات أولية لنقل السفارة الأمريكية إلى القدس



القدس المحتلة / سما /

قالت القناة العبرية الثانية، إن السفارة الأمريكية بدأت بنقل معدات في "تل أبيب" إلى فندق بالقدس؛ وذلك تمهيداً لنقلها لمقر السفارة لاحقاً.

وكشفت القناة الثانية العبرية عن بدء الخارجية الأمريكية بالترتيبات الأولية لنقل السفارة الأمريكية من "تل أبيب" إلى القدس.

ونقلت القناة عن شهود عيان في حي " أرنون" بالقدس، أن شاحنات كبيرة بدأت تفرغ حمولتها من المعدات داخل فندق "عيدن" الذي أغلق مؤخراً بسبب ضعف الزوار، إلا أن السبب الحقيقي للإغلاق هو استيعاب معدات خاصة بالسفارة الأمريكية حيث شوهدت صناديق كبيرة وعليها شعار القنصلية الأمريكية.

وبينت القناة أن مبنى السفارة الجديد بالقدس لا يبعد عن هذا الفندق سوى كيلومتر واحد، ومن المتوقع نقل طاقم مقلص من الدبلوماسيين الأمريكيين خلال الأشهر القريبة للسفارة الجديدة.

وأشارت القناة إلى أن الأمريكان معنيون بإبقاء الأمر طي الكتمان، حيث تم منع طاقم القناة من التصوير بالمكان وطلبوا منهم المغادرة.

#السفارة الامريكية #القدس #نقل

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