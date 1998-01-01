قطر تشتري منظومة "S-400" الروسية

موسكو/وكالات/

أعلنت قطر أنها مهتمة بمنظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-400"، وأن المفاوضات مع روسيا حول شراء المنظومة وصلت إلى مراحل متقدمة.

وقال سفير قطر لدى موسكو، فهد محمد العطية، في تصريح لوكالة "تاس"، إن المفاوضات حول شراء منظومة "إس-400" وصلت إلى مراحل متقدمة، مضيفا أنه "فضلا عن منظومة الدفاع الجوي، الحديث يدور كذلك عن تكنولوجيا للقوات البرية".

وأوضح العطية أنه تم توقيع اتفاقية تعاون عسكري تقني بين قطر وروسيا، خلال زيارة وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إلى الدوحة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مؤكدا أن ذلك يفتح الطريق للتعاون بين البلدين في مجال الدفاع، بما في ذلك شراء المعدات العسكرية، وإعداد الضباط والجنود، والصيانة التقنية.

وقال السفير: "في أقرب وقت سيتم تعيين ملحق عسكري قطري في موسكو وكذلك ملحق عسكري روسي في الدوحة".