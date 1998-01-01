ترامب يحذر اردوغان: تجنب المواجهة مع جيشنا في سوريا

واشنطن/وكالات/

حض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره التركي رجب طيب اردوغان على الحد من عملياته العسكرية في سوريا حيث يشن الجيش التركي منذ خمسة ايام هجوما على المقاتلين الاكراد السوريين المتحالفين مع واشنطن، وفق ما اعلن البيت الابيض الاربعاء.

وخلال اتصال هاتفي، حض ترامب "تركيا على تقليص عملياتها العسكرية والحد منها" طالبا ايضا تجنب "اي عمل قد يتسبب بمواجهة بين القوات التركية والأمريكية".

وينتشر نحو ألفي جندي أمريكي في سوريا ينتمي معظمهم الى القوات الخاصة.وشدد ترامب على وجوب ان "يركز البلدان جهود جميع الاطراف على الحاق الهزيمة بتنظيم داعش".

وأقر بأن تركيا يمكن أن يكون لها "قلق مشروع" على الصعيد الأمني، و"أكد الرئيسان ضرورة إرساء الاستقرار في سوريا موحدة لا تشكل تهديدا لجيرانها بمن فيهم تركيا".