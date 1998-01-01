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الكويت تبلغ السعودية أسفها لاساءات مستشار بالديوان الملكي ضدها

الخميس 25 يناير 2018 07:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الكويت تبلغ السعودية أسفها لاساءات مستشار بالديوان الملكي ضدها



الكويت/وكالات/

عبّرت الكويت عن أسفها لإساءة المستشار في الديوان الملكي السعودي، تركي آل الشيخ، لأحد أعضاء الحكومة الكويتية.

وقال نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجار الله، على هامش حفل نظمته السفارة الهندية لمناسبة عيد بلادها الوطني، الأربعاء، إنه أبلغ السفير السعودي لدى الكويت، عبدالعزيز الفايز، عن أسف الكويت وعتابها للإساءة التي تعرّض لها أحد أعضاء الحكومة الكويتية.

وأضاف: «عبّرنا عن أسفنا وعتابنا للإساءة التي وجهت للفاضل خالد الروضان، وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي، وعبرنا عن استهجاننا لتلك الإساءة لما تمثله من مساس بعلاقاتنا الأخوية المتميزة والحميمة».

ووصف «آل الشيخ»، في تغريدة على «تويتر»، خالد الروضان بـ«المرتزق» بعد أن عبر الوزير الكويتي عن تقديره لأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لما قدمه من أجل رفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية خلال زيارة رسمية قاد فيها وفدا كويتيا إلى الدوحة.

وأكد نائب وزير الخارجية الكويتي ثقة بلاده في السعودية، قائلا: «نحن على ثقة بأن الأشقاء في المملكة لن يقلّوا منا، حرصا على العلاقات الأخوية وإبعادها عن كل ما يسيء لها أو يمسها».

#الكويت #قطر #السعودية #تركي ال الشيخ

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