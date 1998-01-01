القناة الثانية: لقاء مرتقب بين اعضاء كنيست والرئيس عباس

القدس المحتلة/سما/

ذكرت القناة العبرية الثانية أنه من المتوقع أن يجتمع أعضاء من الكنيست الإسرائيلي، في الأسبوع المقبل، مع الرئيس محمود عباس، إلا أن أبو مازن،وكبار مسئولي السلطة الفلسطينية، طالبوا بعدم مشاركة عضو الكنيست اليميني أورن حزان في هذا اللقاء.

واضافت القناة الثانية انه في منتصف الأسبوع المقبل، سيُعقد اجتماع بين كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية وأعضاء الكنيست الإسرائيليين اليمينيين، برعاية المنظمة البريطانية "‏FORWARD THINKING‏". وعلى الرغم من تبادل الاتهامات في وسائل الإعلام بين القيادتين الإسرائيلية والفلسطينية، إلا أن مكتب أبو مازن يحرص على تنظيم لقاءات بعيدا عن الكاميرات التلفزيونية بين كبار المسؤولين الفلسطينيين وكبار المسؤولين الإسرائيليين من مختلف المجالات والتيارات السياسية.

ونوهت القناة ان الفلسطينيون فضلو أن يشارك في الاجتماع أعضاء الكنيست من الحزب الحاكم الإسرائيلي اليمني "الليكود".

ولكن عندما يطرح اسم عضو معيّن في الكنيست - أورن حزان - كمشارك محتمل في الاجتماع، هدد الفلسطينيون بإلغاء اللقاء.

وأوضح الفلسطينيون أن عضو الكنيست أورن حزان، هو شخصية غير مرغوب فيها عند القيادة الفلسطينية، وهددوا بإلغاء الاجتماع إذا لم يُحذف اسمه من قائمة المشاركين.

وجاءت هذه التصريحات الفلسطينية ضد أورن بسبب عدد من التصريحات الاستفزازية التي صرح بها في العام الماضي.

وصرخ أورن بوجه أم اسير فلسطيني من غزة خلال زيارة أفراد عائلاتهم في السجون الإسرائيلية، وأعلن من على منصة الكنيست أنه "ليس هناك شعب فلسطيني"، وتمنى الموت لأبو مازن أيضا.

وكتب عضو الكنيست على صفتحه بموقع الفيس بوك ردا على مقاطعة السلطة الفلسطينية له مستهزأ. وقال، أن مقاطعته تشهد على خوف أبو مازن.

ولن يشارك حزان في نهاية الأسبوع في اللقاء مع الفلسطيني، ولكن سيشارك أعضاء الكنيست حيليك بار (حزب العمل)، أكرم حسون (حزب كلنا)، صالح سعد (حزب المعسكر الصهيوني) واسحق كوهين (حزب شاس).