قطر تأمل بـ" سد الفجوة" مع مصر وتحسين العلاقات معها

دافوس/وكالات/

أعلن وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن الدوحة تأمل في تحسين العلاقات مع القاهرة، رافضا الاتهامات الموجهة إلى قطر بزعزعة استقرار مصر.

وقال آل ثاني أثناء جلسة "رؤية مشتركة للعالم العربي" في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي في سويسرا: "نحن نأمل دائما في سد الفجوة بين قطر ومصر، ونعتقد أن الاختلافات التي لدينا معها ليست أساسية".

وقال "نحن نهتم باستقرار مصر، وأولئك الذين يدعون أن قطر تحاول أن تلعب دورا مزعزعا للاستقرار في مصر، يوجهون اتهامات كاذبة".

وأضاف"إذا نظرنا إلى الأمر من زاوية عربية، فإن استقرار مصر مهم جدا للمنطقة. وإذا نظرنا إليه من منظور اقتصادي، فلدينا استثمارات قائمة في مصر، والحرص على أن تكون استثماراتنا في بيئة مناسبة هو من أولوياتنا. وليس هناك ما يدعو إلى أن تصبح قطر عاملا مزعزعا للاستقرار في مصر".

وأكد أن "كل من يحاول البناء على هذه الاختلافات يحاول خلق نظرة معينة عن قطر. ولم تكن هناك أي استجابة من الجانب المصري للجلوس وتقريب وجهات النظر".

يذكر أن مصر قد أعلنت و3 دول عربية في يونيو 2017 مقاطعة قطر، واتهمت الدوحة بزعزعة الاستقرار في المنطقة ودعم التنظيمات الإرهابية.