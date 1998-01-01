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تركيا : وزير صحة "داعش" في قبضة الامن

الأربعاء 24 يناير 2018 09:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
تركيا : وزير صحة "داعش" في قبضة الامن



انقرة / وكالات /

ألقت السلطات التركية القبض على كفاح بشير حسين، المسؤول عن "ديوان الصحة" في تنظيم "داعش" و13 آخرين، خلال عملية أمنية في ولاية شانلي أورفا جنوب البلاد.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن مصادر أمنية أن العملية نفذتها فرق مكافحة الإرهاب والاستخبارات بمديرية أمن ولاية "شانلي أورفا".

وأوضحت الوكالة، استنادا إلى المصادر "أن العملية جاءت بناء على معلومات استخباراتية أفادت بعبور مجموعة من تنظيم داعش الإرهابي، بينهم قادة ومسؤولون بالتنظيم، من سوريا لتركيا، بواسطة مهربين".

وقالت إن تسلل المجموعة المذكورة إلى تركيا كان بمعرفة وسيطرة ثلاثة تنظيمات كردية هي حزب العمال، والذراع العسكرية لحزب الاتحاد الديمقراطي، المصنفان إرهابيين بتركيا، واتحاد المجتمعات الكردية.

ولفت المصدر إلى أن قوات الأمن التركية أوقفت 12 شخصا عبروا إلى تركيا من الجانب السوري، فيما قدم سوريان لهم الدعم من داخل تركيا.

وكشفت المصادر الأمنية التركية أن الموقوفين، هم 7 جزائريين، واثنان من السوريين، وعراقيان، وهولندي، وبريطاني من أصل مغربي، ومصري.

وأقر الدكتور كفاح بشير حسين، أحد العراقيين، المشتبه بهما خلال التحقيق بأنه "أمير ما يسمى بـ(ديوان الصحة) في تنظيم داعش"، واعترف بأنه أحد مؤسسي تنظيم "داعش" الإرهابي، وأن تحت إمرته ما بين 6 إلى 7 أمراء آخرين.

كما كشف بأنه "كان من ضمن مؤسسي جماعة التوحيد والجهاد عام 2004، وفيما بعد شارك بأنشطة تنظيم القاعدة في العراق".

وقد أحالت مديرية الأمن القيادي في تنظيم "داعش" والموقوفين الـ13 الآخرين إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات معهم، كما عرضوا على محكمة مناوبة، قررت اعتقال 13 من المقبوض عليهم، وإطلاق سراح الموقوف المصري، "شريطة الخضوع للمراقبة القضائية".

وتبين أيضا، بحسب المصدر، أن بين الموقوفين اثنين مدرجان على النشرة الحمراء للشرطة الدولية "الإنتربول"، وهما الهولندي، زافييرا روز كلير سواجيماكيرس، ومختار مكاوي، الجزائري الأصل والمقيم في هولندا.

كما اتضح كذلك وجود "مذكرة ضبط وملاحقة بحق البريطاني من أصل مغربي، يونس بن البادية، أحد الموقوفين الـ14".

المصدر: الأناضول

#داعش’سوريا #العراق #وزير صحة

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