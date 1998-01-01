السعودية : لا نكن أي نوع من العداوة للشعب الإيراني

الرياض /وكالات/

كد رئيس مجلس الشورى السعودي عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ اليوم "الأربعاء" أن السعودية لا تكن أي نوع من العداوة للشعب الإيراني، برغم ما وصفه بـ"تاريخ طهران الطويل في دعم الإرهاب".

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن آل شيخ قوله خلال لقائه مع رئيس مجلس النواب الأمريكي بول رايان الذي يزور المملكة حاليا، إن ما يربط السعودية باليمن علاقات تاريخية موضحا أن المملكة قدمت المساعدات المادية والمعنوية للشعب اليمني الشقيق على مدى سنوات طويلة، وساهمت مع باقي الدول الخليجية الشقيقة في صياغة المبادرة الخليجية لإحلال الأمن والسلام في اليمن، وعملت بكل جهد لحل النزاع بالطرق السلمية

وأكد أن تدخل قوات التحالف في اليمن جاء وفق القانون الدولي واستجابة لنداء الرئيس الشرعي لليمن فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي ،مؤكدًا أن التحالف العربي بقيادة المملكة يمارس سياسة حكيمة في تعامله مع الحرب في اليمن لتجنب وقوع الضحايا بين المدنيين ، مشيرًا بهذا الصدد إلى حرص قيادة المملكة على عودة الأمن والاستقرار لليمن الشقيق .

من جانبه عبر رايان عن سعادته بزيارة السعودية ، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تهدف إلى دعم العلاقات التي تربط بين البلدين ولاسيما العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى و مجلس النواب الأمريكي وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

وقال رايان " نتشارك في وجهة النظر مع السعودية وندرك خطر التدخلات الإيرانية في المنطقة ونتفهم دور المملكة في توطيد الأمن والاستقرار في اليمن ".