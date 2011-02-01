استطلاع : انقسام أمريكي حول دعم نتنياهو

واشنطن/وكالات/

أ ب: أظهر استطلاع رأي جديد أجراه مركز "بيو" للدراسات على عينة من 1503 أميركيين، فجوة بين الحزبين "الجمهوري" و "الديموقراطي" في دعم إسرائيل ورئيس حكومتها بنيامين نتنياهو، ما قد يشكل مدعاة قلق للدولة العبرية التي اعتمدت تقليداً على دعم واسع من الفريقين.

وخلص الاستطلاع إلى أن 79 في المئة من "الجمهوريين" يتعاطفون مع إسرائيل أكثر من تعاطفهم مع الفلسطينيين، مقارنة بنسبة 27 في المئة لدى "الديموقراطيين"، فيما حظي نتنياهو الذي نسج صداقة وطيدة مع الرئيس دونالد ترامب، بتأييد 52 في المئة من "الجمهوريين" (الحزب الذي ينتمي إليه ترامب)، مقابل 18 في المئة من "الديموقراطيين".