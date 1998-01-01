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خالد علي ينسحب من سباق الانتخابات الرئاسية في مصر

الأربعاء 24 يناير 2018 09:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
خالد علي ينسحب من سباق الانتخابات الرئاسية في مصر



القاهرة /وكالات/

 أعلنت الحملة الرسمية لخالد علي المرشح الرئاسي المحتمل في مصر انسحاب مرشحها من سباق الإنتخابات الرئاسية المقبلة المقرر إجراؤها مارس المقبل.

وكان المحامي الناشط في مجال حقوق الإنسان قد أعلن خوضه سباق الإنتخابات الرئاسية في مصر في مؤتمر صحافي عقده قبل أسبوع.

قال المحامي الحقوقي المصري البارز خالد علي يوم الأربعاء إنه لن يستمر في مسعاه للترشح للرئاسة، وذلك بعد يوم من إلقاء القبض على مرشح محتمل آخر هو الفريق سامي عنان رئيس أركان الجيش الأسبق.

وقال علي في مؤتمر صحفي بمقر حملته في وسط القاهرة مساء يوم الأربعاء "اليوم نعلن أننا لن نخوض هذا السباق الانتخابي، ولن نتقدم بأوراق ترشحنا".

من جانبها ذكرت مصادر مصرية أن الحملة تواجه صعوبة كبيرة في جمع التوكيلات المطلوبة للتقدم بأوراق ترشح خالد علي والتي يجب أن يبلغ عددها 25 ألف توكيل خاصة مع قرب انتهاء المهلة المقررة للتقدم بأوراق الترشح قبل الساعة الثانية ظهرا يوم 29 يناير المقبل.

#مصر #انتخابات #خالد علي

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