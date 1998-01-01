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"بيتسيلم"": إسرائيل تفرض قيودا مشددة على أقارب ذوي الأسرى من غزة

الأربعاء 24 يناير 2018 08:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
"بيتسيلم"": إسرائيل تفرض قيودا مشددة على أقارب ذوي الأسرى من غزة



القدس/سما/

  قال مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بيتسيلم"، إن إسرائيل تفرض قيودا مشددة على أقارب ذوي الأسرى من غزة أثناء زيارتهم في سجون الاحتلال.

وروى بعض من أبناء عائلات الأسرى في قطاع غزة، لمنظمة "بيتسيلم" بعضا من المشاقّ الكثيرة التي يعانونها جرّاء القيود المفروضة على زيارة الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وبين التقرير الحقوقي أنه يُسمح في كلّ زيارة بقدوم ثلاثة فقط من أفراد الأسرة. يُسمح لهم أن يجلبوا للأسير ملابس من نوع محدّد، وفقط بعد التقدّم بطلب إلى إدارة السجن ومصادقتها عليه؛ كما يمكنهم إحضار ثلاث صور. يُسمح للعائلة أيضًا إيداع مبلغ من المال يستخدمه الأسير لشراء حاجيّات من "الكَنتينة"، مدّة الزيارة قصيرة، ما بين 45 دقيقة و60 دقيقة.

وأورد أن، معظم الأسرى سكّان قطاع غزة مصنّفون "أمنيّون"، وهؤلاء تحرمهم إسرائيل من حقّ المحادثة الهاتفية مع عائلاتهم. هذا المنع، خاصّة على خلفيّة القيود الكاسحة التي تفرضها إسرائيل على زيارة العائلات.

#اسرى #بتسيليم

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