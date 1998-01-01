حماس: موافقة الكنيست تمرير قانون تسليم جثامين الشهداء محاولة يائسة لوقف الانتفاضة

غزة/سما/

أكدت حركة "حماس" أن تمرير الكنيست بالقراءة الأولى قانون يقيِّد تسليم جثامين الشهداء هو محاولة يائسة لوقف "انتفاضة القدس".

وقال الناطق باسمها حازم قاسم ، اليوم الأربعاء، "يتوهم الاحتلال بأنه بمثل هذه الإجراءات يستطيع أن يكسر إرادة شعبنا أو إصراره على مواصلة ثورته حتى تحقيق أهداف بالحرية والعودة".

أوضح أن مثل هذه القوانين تؤكد الحقيقية العنصرية لسلوك الاحتلال، وضربه بعرض الحائط لكل القرارات الدولية والقانون الدولي الإنساني.

وأضاف، "انتفاضة شعبنا مستمرة برغم جرائم الاحتلال فهي قرار الشعب بالنضال بكل الوسائل؛ حتى تحرير الإنسان والأرض والمقدسات".

يذكر ان الكنيست الاسرائيلي صادق بالقراءة التمهيدية الأولى مساء اليوم، على قانون يمنع إعادة جثامين منفذي العمليات البطولية ضد قوات الاحتلال.