جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

لن نرث مدارس الوكالة

صيدم : وضع الاونروا خطير جدا وينذر بتبعات مأساوية

الأربعاء 24 يناير 2018 08:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
صيدم : وضع الاونروا خطير جدا وينذر بتبعات مأساوية



رام الله / سما /

قال وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم، إن الوزارة لن ترث مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا". وحذر من حرمان مئات آلاف الطلبة من التعليم في مدارس الوكالة، واصفاً الوضع بالخطير جداً.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأربعاء، وفداً ضم ممثلين عن اللجان الشعبية في المخيمات، ودائرة شؤون اللاجئين، واتحاد العاملين في وكالة الغوث، والفعاليات الوطنية في محافظة نابلس.

وجدد صيدم تأكيد الوزارة الثابت ودفاعها عن حقوق العاملين في وكالة الغوث، والوقوف في وجه السياسات التي تطال التعليم، خاصة بعد القرار الأميركي بتقليص دعم الوكالة. وأكد أن هذه السياسات ستترك آثارها السلبية على الواقع التعليمي وستفاقم الأوضاع بشكل مأساوي داخل المخيمات.

وأشاد صيدم بموقف أعضاء الوفد واعتزازه بحرصهم على التعليم واستمراره خاصة في المخيمات على الرغم من التحديات الماثلة أمامه. وأكد أن الوزارة لن تسمح لأي جهة المساس بالمناهج، وستتابع كافة القضايا المطروحة عبر الجهات المختصة.

وأطلع أعضاء الوفد الوزير، على واقع التحديات التي تواجه المخيمات، نتيجة تقليص الدعم، وتأثيره على عديد القطاعات وأهمها التعليم. وأكدوا رفضهم للهجمة التي تتعرض لها الوكالة والتي تستهدف إنهاء مهامها؛ الأمر الذي يعني تغييبها كشاهد تاريخي على معاناة اللجوء القسري وحرمان اللاجئين من حقوقهم منذ سبعين عاماً.

كما أعرب أعضاء الوفد عن رفضهم المطلق لفصل إدارة وكالة الغوث 158 معلماً من حملة الدبلوم. وأكدوا دعم الحملة الدولية التي أطلقتها "الأونروا" بعنوان: "الكرامة لا تقدر بثمن"، وتمسكهم بحماية المناهج الوطنية الفلسطينية، وعدم السماح لأي جهة للمساس بها وتشويهها وتحريفها.

أخبار ذات صلة

النقب

قصة مأساوية- طفلة من النقب تقتل زوجها ليلة دخلتها

صيدم وعواد يعلنان عدم ترخيص أية كلية للطب بفلسطين

صيدم : الاربعاء عطلة رسمية لكافة المدارس بالضفة والقطاع

صبري صيدم

صور: صيدم يعلن من جامعة الأقصى انتهاء أزماتها واعتماد تخصص التمريض

طالع النتيجة.. صيدم : معدل النجاح في الثانوية العامة للعام الحالي في فلسطين 67 %

صبري صيدم في غزة

تعليم غزة ينفي وجود خلافات مع صيدم ويؤكد :عودة المستنكفين متروك للجنة الموظفين

الأكثر قراءة اليوم

البيت الابيض يكشف : فلسطينيون من الضفة وغزة يتصلون بالادارة الامريكية بعيدا عن السلطة

ما هي علاقة غزة و"المنسق" بفضيحة صفقة الغواصات الالمانية لاسرائيل؟

مجلي ينهي زيارة عمل لغزة التقى خلالها 30 مؤسسة وعددا من القيادات السياسية والنخب

صحيفة إسرائيلية: اعتقال السيسي لـ"عنان" فاجأ إسرائيل

كتاب: شارون أمر بإسقاط طائرة مدنية لقتل الراحل " ياسر عرفات

النائب العام بغزة: الشرطة العسكرية لن تتدخل في قضايا المال العام وتحيل كافة القضايا للنيابة

﻿يحدث لأول مرة في الأردن: الشارع متعاطف مع لص بنك غير محترف

الأخبار الرئيسية

عريقات- ارشيف

عريقات: أي مبادرات أمريكية للسلام "مرفوضة فلسطينيا" طالما لم تتراجع عن اعترافها القدس عاصمة لإسرائيل

بينت - ارشيف

بينيت يزعم: حُكم "عباس" يلفظ أنفاسه الأخيرة واصبح غير ذي صلة

أبو مرزوق

في زيارة غير معلنة .. أبو مرزوق يلتقي بمسؤولين مصريين‎

كيري والرئيس عباس

كيري يبعث رسائل للرئيس : "اصمد و كن قويا و لا تنكسر أو تحضع وترامب لن يبقى طويلا

ترامب

البيت الابيض يكشف : فلسطينيون من الضفة وغزة يتصلون بالادارة الامريكية بعيدا عن السلطة

الاتصالات الفلسطينية