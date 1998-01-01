جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

جبهة التحرير : مصادقة الكنيست الإسرائيلي على منع اعادة جثامين الشهداء جريمة

الأربعاء 24 يناير 2018 08:00 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة/سما/

أكد ابو صالح هشام عضو المكتب السياسي لجبهة التحرير الفلسطينية بأن مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية الأولى ، على قانون يمنع إعادة جثامين منفذي العمليات البطولية ضد قوات الاحتلال، يُمثّل جريمة تتخطى كل حدود الأعراف والمواثيق والقيم البشرية التي تؤكد على احترام جثامين الموتى.

واعتبر هشام في حديث صحفي أنّ الكنيست يكشف حقيقة العقلية الإجرامية العنصرية للاحتلال أمام العالم أجمع، والتي تستخدم كل أشكال القمع والتنكيل، وحتى الأموات لم يسلموا من هذه الممارسات المشينة.

واضاف هشام أن هذه الجريمة هي جزء من مسلسل الجرائم الاسرائيلية، التي يرتكبها الاحتلال بهدف تركيع أبناء شعبنا واجهاض انتفاضتنا المستمرة، التي يشكّل الشهداء وعائلاتهم ذات المواقف الوطنية والبطولية عنوان لها.

وطالب هشام جماهير شعبنا إلى المبادرة بكل أشكال التضامن المعنوي والسياسي مع عائلات الشهداء، وإلى الاستمرار بالانتفاضة في وجه الاحتلال وسياساته العنصرية، داعيا الى متابعة هذا الملف الخطير وفصول الجريمة الاسرائيلية فيه من خلال المؤسسات الدولية المعنيّة والأمم المتحدة، من أجل إجبار الاحتلال على التراجع عن هذه الجريمة، بل ووضعها وكل جرائم الاحتلال بحق شعبنا تحت بند الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

وشدد هشام على إنجاز اتفاقات المصالحة وانهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية ف، الانقسام الكارثي لا يزال بكل تبعاته وتداعياته السلبية على القضية وعلى الشعب وعلى كفاحنا الوطني كله ، داعيا جماهير شعبنا الى رفع الصوت عاليا بمواجهة استمرار الانقسام ، مطالبا بتطبيق قرارات المجلس المركزي الفلسطيني  والتوجه الى المؤسسات الدولية التي تمكننا من ملاحقة الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه بحق الشعب والأرض والمقدسات،، لافتا الى أهمية دور الفصائل والمؤسسات في خدمة ابناء شعبنا الفلسطيني، وأن الكل الوطني يدرك جيدا ان الوحدة الوطنية هي اقصر الطرق لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس ، وعودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم.

#كنيست #اسرائيل #جثامين #شهداء

أخبار ذات صلة

معبر رفح

اعادة فتح معبر رفح لذوي الشهداء قبل نهاية الشهر الحالي و 4% فقط سافروا عبر المعبر

700 من أسر الشهداء يقتحمون مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى بغزة

الاحتلال يقرر منع رفع الآذان عبر مكبرات الصوت بعد مصادقة لجنة التشريع

صورة ارشيفية

بالاسماء : الاحتلال يسلم جثامين 7 شهداء اليوم

حماس- ارشيف

حماس: احتجاز جثامين شهداء النفق محاولة يائسة لانتزاع موقف من المقاومة في غزة

ترامب - ارشيف

ترامب يقرر اعادة النظر في تمويل السلطة الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

البيت الابيض يكشف : فلسطينيون من الضفة وغزة يتصلون بالادارة الامريكية بعيدا عن السلطة

ما هي علاقة غزة و"المنسق" بفضيحة صفقة الغواصات الالمانية لاسرائيل؟

مجلي ينهي زيارة عمل لغزة التقى خلالها 30 مؤسسة وعددا من القيادات السياسية والنخب

صحيفة إسرائيلية: اعتقال السيسي لـ"عنان" فاجأ إسرائيل

كتاب: شارون أمر بإسقاط طائرة مدنية لقتل الراحل " ياسر عرفات

النائب العام بغزة: الشرطة العسكرية لن تتدخل في قضايا المال العام وتحيل كافة القضايا للنيابة

﻿يحدث لأول مرة في الأردن: الشارع متعاطف مع لص بنك غير محترف

الأخبار الرئيسية

طلاب الاونروا - ارشيفية

صيدم : وضع الاونروا خطير جدا وينذر بتبعات مأساوية

عريقات- ارشيف

عريقات: أي مبادرات أمريكية للسلام "مرفوضة فلسطينيا" طالما لم تتراجع عن اعترافها القدس عاصمة لإسرائيل

بينت - ارشيف

بينيت يزعم: حُكم "عباس" يلفظ أنفاسه الأخيرة واصبح غير ذي صلة

أبو مرزوق

في زيارة غير معلنة .. أبو مرزوق يلتقي بمسؤولين مصريين‎

كيري والرئيس عباس

كيري يبعث رسائل للرئيس : "اصمد و كن قويا و لا تنكسر أو تحضع وترامب لن يبقى طويلا

الاتصالات الفلسطينية