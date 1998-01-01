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زي عسكري جديد لأفراد الشرطة الإسرائيلية

الأربعاء 24 يناير 2018 07:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
زي عسكري جديد لأفراد الشرطة الإسرائيلية



القدس المحتلة / سما /

فازت شركة "إم جي إم" المتخصصة في استيراد العتاد الشخصي العسكري مؤخرا في مناقصة لاستيراد زي جديد لجنود الدوريات في  الشرطة الإسرائيلية بقيمة 12.5 مليون شيقل.

هذا ووفقا لموقع "إسرائيل ديفنس"، فإن الشرطة الإسرائيلية ستبدأ بتوزيع الزي الجديد على جنودها مع حلول الصيف المقبل، حيث يدور الحديث عن عشرات الآف البدلات الجديدة من تصنيع شركة Spiewak الأمريكية التي تعتبر من أقدم الشركات في تصنيع أزياء الشرطة، حيث أنها تزود الشرطة الأمريكية أيضا بالأزياء العسكرية المختلفة.

ووفقا للمدير العام لشركة "إم جي إم" موشي ميتل فإن الحديث يدور عن ثورة حقيقية في كل ما يتعلق بالأزياء العملياتية الخاصة بوحدات الدوريات التابعة للشرطة الإسرائيلية، حيث أن البدلة الجديدة تجمع بين ملائمتها لمستلزمات الميدان المختلفة وراحة أفراد الشرطة الذين يرتدونها.

وجدير بالذكر بأن شركة "إم جي إم" قد استوردت مؤخرا أيضا أحذية جديدة لجنود وحدة الدوريات الخاصة "يسام" التابعة للشرطة الإسرئيلية.

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