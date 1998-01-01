مبعوث ترامب الخاص يعلق على صفقة الجيل الثالث 3G في فلسطين .. ماذا قال ؟

وكالات



أثنى الممثل الأمريكي الخاص جيسون غرينبلات على صفقة الجيل الثالث "3G" والتي أطلقتهاشركات الاتصالات الخلوية في الضفة الغربية جوال والوطنية.



وقال غرينبلات: " سررتُ هذا الأسبوع بإطلاق خدمات الجيل الثالث الخلوية من قبل شركات الاتصالات الخلوية في الضفة الغربية جوال والوطنية. تفخر الحكومة الأمريكية بأنها عملت وبشكل وثيق مع السلطة الفلسطينية، وحكومة إسرائيل، وشركات الهواتف، ومكتب الرباعية، لتشجيع هذا التحسن الملموس في حياة الفلسطينيين".





وبين أن خدمات الجيل الثالث المشغلة فلسطينياً في الضفة الغربية تتيح إمكانية الاتصال بالإنترنت عبر الهواتف النقالة، ما يتيح الفرصة لتمكين المبادرات الريادية والابتكار وإتاحة فرص جديدة في مجال الاتصالات وتقديم الخدمات. إن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تتجاوز الحدود. يتوقع أن تزود خدمات الجيل الثالث دعماً هاماً للاقتصاد الوطني وأن تساعد في خلق فرص عمل وجلب المزيد من العائدات للسلطة الفلسطينية. وفي ظل العولمة التي نشهدها اليوم، يتيح الجيل الثالث فرصة الوصول إلى خدمات الهواتف الخليوية وبسرعة عالية وإلى تقوية اتصالات المستخدمين بالمجتمع العالمي.



وأوضح أن الحكومة الأمريكية ستواصل مناقشاتها مع كافة أصحاب الشأن المعنيين من أجل تيسير المزيد من وسائل التكنولوجيا المتقدمة في كل من الضفة الغربية وغزة.



وأكد" نواصل العمل مع كل من الإسرائيليين والفلسطينيين لتحسين الإقتصاد المحلي، ولنؤكد جهود الرئيس ترامب للتوصل إلى إتفاق شامل. وعلى الرغم من أن الطريق ليست دائما سلسة، إلا أن الجيل الثالث يعد أحد الأمثلة على ما يمكن تحقيقه عند العمل سوياً".

